Marchands naar strafrechter voor witwaspraktijken

Na een onderzoek van meer dan vier jaar zijn de beruchte zakenbroers Peter (69) en Rudolf (69) Marchand, beter bekend als de ‘Marchand Brothers’ of de zelfverklaarde ‘echte keizers van Oostende’ doorverwezen naar de strafrechter, en met hen 16 andere beklaagden. Ze worden ervan verdacht liefst 113 miljoen euro crimineel geld te hebben witgewassen.

De flamboyante Marchand Brothers Peter, Rudolf en Armand (die op 5 mei 2021 overleed en dus niet vervolgd wordt, red.) lopen al jaren in het vizier van het gerecht. Na een jaar onderzoek viel het gerecht op dinsdag 18 juni 2019 binnen op locaties in Brugge, Knokke en Oostende, waaronder het dakappartement van de broers in het Europacentrum. Dat is nog steeds in beslag genomen. Het bleek een onderzoek te zijn van het parket in Veurne naar grootschalige witwaspraktijken. Dat kwam er nadat Peter Marchand in een bankkantoor in Brussel betrapt werd met een sporttas vol zwart geld.

113 miljoen euro

De beide broers, nog tien andere personen en zes vennootschappen worden nu doorverwezen naar de strafrechter op verdenking van witwassen en deel uit te maken van een criminele organisatie. Ze zouden in opdracht van Engelse en Ierse criminelen, die het geld vermoedelijk verdienden met illegale sigaretten, ponden hebben gewisseld in een bankkantoor in Brussel en daarna de euro’s terug hebben gebracht naar het Verenigd Koninkrijk. Witwassen dus. En dat voor een bedrag van liefst 113 miljoen euro. Ze worden niet vervolgd voor de handel in namaaksigaretten, waar ze eventueel als tussenpersoon fungeerden voor het zoeken naar opslagplaatsen. Die zaak werd afgesplitst naar de FOD Financiën Douane en Accijnzen. Die hield eerder ook al een openbare verkoop van liefst 28.320 in beslag genomen flessen cava Don Jaime, het merk dat de Marchand Brothers lanceerden.

Onder druk criminelen

De advocaten van de Marchand Brothers en de andere beklaagden willen voorlopig weinig kwijt. “We zullen de zaak ten gronde pleiten voor de strafrechter”, zegt meester Joachim Meese, die optreedt namens Peter Marchand. Hij wordt gezien als hoofdverdachte en zat vier maanden in voorhechtenis. Peter Marchand zou de feiten grotendeels toegeven, maar zou stellen dat hij onder druk werd gezet door de criminelen in het Verenigd Koninkrijk, die banden zouden hebben met terreurorganisatie IRA. De zaak tegen de 18 beklaagden werd dinsdag doorverwezen door de raadkamer naar de strafrechter in Veurne. Ze wordt wellicht volgend jaar gepleit.

In ieder geval is het niet de eerste keer dat de Marchand Brothers naar de rechtbank moeten. In 1996 werd al eens een zaak gestart tegen hen wegens miljoenenfraude met alcohol en tabak en witwassen. Uiteindelijk sleept de zaak liefst 16 jaar lang aan en werden ze in 2012 buiten vervolging gesteld. Door het lange talmen was de inkt op vele documenten intussen onleesbaar geworden. Een pijnlijke zaak voor het gerecht en de Belgische Staat als burgerlijke partij, die zo 1,5 miljoen euro misliep. Ook de 174.000 euro kosten voor het onderzoek moest de staat ophoesten. (JH)