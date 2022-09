Man raakt 12.530 euro kwijt aan ‘moneymule’: “Veel leed veroorzaakt”

Een 61-jarige man uit Koksijde vraagt van een voor hem onbekende vrouw uit Lessines 12.530 euro terug. G. eist ook 8.000 euro morele schadevergoeding. De vrouw leende haar rekening aan oplichters die zo het geld stalen van G. “Die fraude via Whatsapp is een echte pest en veroorzaakt veel leed bij de slachtoffers”, sprak de procureur.

Op 22 november 2020 leerde de eenzame G. uit Koksijde via Whatsapp zogezegd een vrouw kennen. Die startte een conversatie op waarin ze zei dat haar man gestorven was en ze financieel moeilijk rond kwam. “Ze had wel nog ergens een geldsaldo openstaan maar had zelf geld nodig om die vrij te maken”, sprak de advocaat van G. “Hij ging goedgelovig in op wat die fantastische actrice zei. Hij schreef in totaal 12.530 euro over maar hoorde plots niets meer.” Na onderzoek door de politie bleek dat het geld overgeschreven werd naar K.D. uit Lessines. Zij liet als ‘moneymule’ haar rekening gebruiken door oplichters en stortte het geld door.

Veel leed

“Dergelijke Whatsappfraude is een echte pest en veroorzaakt veel leed bij de slachtoffers”, sprak de procureur. “K.D. werkte hier bewust aan mee. Ze wist waarvoor haar rekening zou gebruikt worden en zou een vergoeding krijgen. We vragen 1 jaar cel en 2.000 euro boete.” Slachtoffer G. eist ook nog eens 8.000 euro morele schadevergoeding. “Dat ze haar rekening uitdeelde betwisten we niet, maar ze maakte zich niet schuldig aan oplichting of informaticafraude”, vond haar advocaat. “Ze stelde zelf geen actieve daden. Eigenlijk zou de ware oplichter hier terecht moeten staan. Ze deed het omdat haar wat geld beloofd werden en ze dringende kosten had aan haar huis, die ze anders niet zou kunnen betalen. Dat geld heeft ze nooit gezien.” Vonnis op 28 oktober. (JH)