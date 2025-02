Man onthult aan rechter hoeveel hij betaalde voor vervalst rijbewijs: “Dacht dat het voor rijschool en examen was”

Een 34-jarige man uit Izegem betaalde maar liefst 6.000 euro voor een vervalst rijbewijs. Bij een controle op 29 november 2022 in Roeselare had hij enkel een blad papier met een kopie bij. Het origineel lag thuis, beweerde de automobilist. De politie besloot dat meteen te controleren en na enig onderzoek, bleek het om een vervalsing te gaan.

Onder UV-licht waren enkele veiligheidskenmerken niet in orde en de man bleek geen enkel Europees rijbewijs op zijn naam te hebben. Op een verhoor gaf hij toe dat hij het rijbewijs verkreeg via een website, al wist hij naar eigen zeggen niet dat het een vervalsing was.

“Ik dacht dat ik die 6.000 euro betaalde voor de rijschool en een examen”, zei de man. “Ik vond het inderdaad raar dat ik plots een brief kreeg met dat rijbewijs bij, maar ik dacht dat het echt was.”

De procureur geloofde daar niets van en vorderde een maand cel en 1.600 euro boete. Vonnis op 10 maart.