Man krijgt vijftien maanden cel voor mensensmokkel via Zeebrugse haven

Een 48-jarige Albanees uit Anderlecht heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf en 32.000 euro geldboete gekregen voor mensensmokkel via de Zeebrugse haven.

Op 18 september 2020 en 22 januari 2021 werden in de Zeebrugse haven respectievelijk vier en zes Albanezen aangetroffen in een oplegger. Onderzoek van hun gsm’s wees uit dat ze in contact stonden met Aleks B., een 48-jarige Albanees die al 21 jaar zonder verblijfspapieren in Anderlecht woont. De man werd in augustus vorig jaar thuis opgepakt en zit sindsdien in de cel. Ook twee smokkels van Albanese transmigranten in januari en februari 2020 via de Zeebrugse haven konden volgens het Openbaar Ministerie via telefonieonderzoek aan B. kon gelinkt worden.

Het Openbaar Ministerie vroeg vijf jaar cel voor Aleks B., die in 2014 al eens twee jaar cel kreeg voor mensensmokkel. Zelf ontkende hij de feiten met klem. De slachtoffers die contact met hem hadden kende hij naar eigen zeggen persoonlijk. “Het ging bijvoorbeeld om een jeugdvriend of een neef van zijn vrouw”, pleitte meester Renaat Landuyt. Maar volgens de rechtbank draaiden de gesprekken bij de feiten van 18 september duidelijk rond mensensmokkel. Die achtte de rechtbank dan ook bewezen. Voor de drie andere feiten zag de rechtbank onvoldoende bewijs en B. werd er dan ook voor vrijgesproken. (AFr)