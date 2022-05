Man die in Brugge geklist werd met twee miljoen illegale sigaretten mag de gevangenis verlaten

Een 29-jarige Nederlander van Syrische origine heeft voor de Brugse rechtbank vier maanden celstraf met uitstel en een zware geldboete gekregen voor sigarettensmokkel. Hij werd geklist na een achtervolging in Brugge.

Op 28 maart hield de douane een controleactie langs de Torhoutse Steenweg in Brugge. Omstreeks 13.45 uur naderde een bestelwagen de controlepost maar toen de bestuurder de agenten zag duwde hij het gaspedaal in en scheurde hij weg in de richting van Torhout. Een combi van de douane zette meteen de achtervolging in en even verderop kwam het tot een botsing. Er was enkel stoffelijke schade maar in het laadruim van de bestelwagen troffen de douaniers bijna twee miljoen illegale sigaretten van het merk Richmond aan. Ze waren niet van de wettelijke fiscale zegels voorzien.

De bestuurder, een 29-jarige Nederlander van Syrische origine, werd in de boeien geslagen en zat sindsdien in de cel. Op zijn proces bekende Shavgar M. zijn aandeel in de illegale handel en smokkel van sigaretten. Hij kreeg woensdag vier maanden celstraf met uitstel en een geldboete van drie miljoen euro, waarvan 50.000 euro effectief. Hij moet ook 563.000 euro aan ontdoken accijnzen ophoesten. Zijn sigaretten, bestelwagen en gsm werden verbeurd verklaard. (AFr)