Man die ‘doofstomme’ bedelaars op pad stuurde riskeert drie jaar cel

Een 39-jarige Pool riskeert in beroep drie jaar cel voor mensenhandel en bedelarij. Lukasz W. stuurde zogezegde doofstomme bedelaars van deur tot deur om waardeloze houten beeldjes te verkopen.

Het onderzoek naar de groep bedelaars werd gestart door de lokale politie van de zone Kouter. Het ging om mensen die deden alsof ze doofstom waren en door sympathie en medelijden op te wekken probeerden waardeloze beeldjes te verkopen. De bende was onder andere actief in Jabbeke, Torhout en Brugge, maar het onderzoek toonde aan dat Lukasz W. eigenlijk in heel Vlaanderen zijn bedelaars rond voerde. In totaal was mogelijks sprake van twaalf of dertien mensen. In november 2016 en juli 2017 werd hij twee keer tegengehouden door de politie, maar telkens mocht W. beschikken. Volgens het parket durfde hij veel.

“Tijdens het onderzoek troffen we een vrouw aan in het Brusselse. Ze was net als andere bedelaars naar België gehaald om beeldjes te verkopen. Ze moest er 15 euro voor vragen en daarvan 9 euro afstaan. Toen de vrouw wilde stoppen, werd ze door de beklaagde bedreigd en onder druk gezet. Pas toen hij een zwaar ongeval voorgehad en haar niets meer kon doen, raakte ze uit z’n klauwen. Bij verstek kreeg de man twee jaar cel, maar hij ging in beroep. Volgens zijn advocaat weegt het dossier erg licht. W. werd twee keer gezien als chauffeur, maar volgens de advocaat was zijn opdracht hen enkel op te halen en wist hij niks af van de verkoop van beeldjes. Maar de procureur-generaal wees erop dat de vrouw uit Brussel doodsbang was van W. Ze vond de straf dan ook te licht en vorderde drie jaar effectief. Uitspraak op 17 juni. (OSM)