Man betrapt bij het nemen van foto’s tijdens theoretisch rijexamen in Oostende

In Oostende is dinsdag een 36-jarige man betrapt op fraude tijdens het afleggen van het theoretisch rijexamen. De man maakte foto’s van de vragen en moest uiteindelijk door de lokale politie van Oostende uit het examencentrum gezet worden.

De feiten speelden zich dinsdag kort na het middaguur af. Een dertiger, die het Nederlands niet machtig is, waagde een 21ste poging om te slagen voor het theoretisch rijexamen. De medewerkers van het examencentrum stelden echter vast dat hij deze keer met zijn smartphone van meerdere vragen foto’s maakte.

Door de vermoedelijke fraude mag de man volgens het intern reglement een jaar niet deelnemen aan het examen. Die straf viel niet in goede aarde bij de dertiger, waardoor de politie ter plaatse moest komen. Aan de politie verklaarde hij dat een kennis hem had wijsgemaakt dat het wel degelijk toegelaten is om foto’s van de vragen te maken. Uiteindelijk verliet de man het examencentrum, maar niet zonder eerst zijn rapport te scheuren.