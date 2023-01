Man (51) ‘vergeet’ portefeuille en licht meerdere hotels op met overschrijving op datum

Een 51-jarige man D.A. uit regio Hasselt maar zonder gekende verblijfplaats, is zondag voorgeleid en aangehouden voor oplichting bij meerdere hotels in onze provincie.

Hij heeft zich de afgelopen weken aangeboden in hotels in Oost- en West-Vlaanderen en zei dat hij zijn portefeuille verloren was. Hij schreef zogezegd over ter plaatse, maar gebruikte het systeem van overschrijving op datum.

Het parket heeft voorlopig weet van een vijftiental dossiers in Brugge, De Panne, Bredene en Knokke, maar ook in Gent.