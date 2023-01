Man (40) uit Hooglede doet zich voor als tuinman en casht 5.000 euro voor slechte tuinrenovatie

Een 40-jarige man uit Hooglede deed zich voor als tuinman en liet zich ruim 5.000 euro betalen voor de heraanleg van een tuin in Houthulst. Toen het tot een discussie kwam, bleek hij niet eens een echte tuinman te zijn. Daarom stond hij voor de rechter in Kortrijk terecht.

Op 17 augustus 2021 ontving een man uit Houthulst via Facebook een verzoek van een zelfstandig tuinier. Hij vroeg of zijn tuin niet aan renovatie toe was. Er volgde een plaatsbezoek, onderhandelingen over de prijs en uiteindelijk een akkoord. Per werkdag zou de man uit Houthulst 500 euro cash betalen. Op het einde zou dan een factuur volgen.

Geen echte tuinier

Maar de werken verliepen niet zoals verwacht en er ontspon zich een discussie. Uiteindelijk bleek Benny D. – die zich onder een andere naam voordeed als een zelfstandig tuinier – helemaal geen tuinier te zijn. Het slachtoffer betaalde al ruim 5.000 euro, geld dat hij nu onder de vorm van een schadevergoeding terugvraagt.

Eerdere feiten

D. bleek niet aan zijn proefstuk toe want in 2021 kreeg hij voor gelijkaardige feiten al eens een werkstraf. “Door financiële problemen gebeurde het opnieuw”, aldus zijn advocaat. “Maar nu heeft hij een vaste job in de bouw.” Hij vroeg opnieuw een werkstraf. Vonnis op 22 februari. (LSi)