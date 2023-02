Malafide mantelzorger van blinde vrouw weg met 100.000 euro: “Hij verzilverde zelfs mijn aandelen”

Carine Van Bastelaere (60), een blinde weduwe die op het Noordhof in Roeselare woont, waarschuwt voor een malafide mantelzorger. “Ik leerde de man kennen omdat hij me vaak voerde. Vroeger deed hij al eens boodschappen voor mij. Maar sinds mijn man vijf maanden geleden overleden is, heeft hij me stelselmatig gepluimd. Ik ben te veel ter goeder trouw geweest. Hij ging met een som van ongeveer 100.000 euro aan de haal.” Carine doet haar verhaal om andere potentiële slachtoffers te waarschuwen.

Carine Van Bastelaere is geboren in Gent. “Mijn tweelingbroer – die bij de geboorte overleed – en ik werden drie maand te vroeg geboren. We wogen amper 1.800 gram. Mijn netvlies was verbrand, ik heb nooit kunnen zien.” Carine kwam drie decennia geleden in West-Vlaanderen wonen. Ze trouwde met Herman Vandamme, bakker uit Kortemark. Maar Herman (70) overleed vijf maanden geleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. “Zelf was ik tot voor kort nog aan de slag bij Bpost in Roeselare. Ik hielp er onder andere bij het klaarleggen van de folders voor de postbodes.”

Boodschappen

Maar Carine kan ook weinig zelfstandig doen. Ze werd ook af en toe naar het werk (terug)gebracht door de bewuste man, die een verleden heeft als marktkramer. “Hij deed dan al eens boodschappen voor ons, maar mijn man had op de duur door dat hij soms ook iets voor zichzelf mee bracht. Hij eiste dan ook onze bankkaart terug.”

“Ik heb die man te veel vertrouwd, maar wil nu andere mensen waarschuwen voor hem”

Na het overlijden van Herman ging het helemaal mis. Carine had ook nog heel wat aandelen in haar bezit, onder meer door een erfenis van haar vader. “Na het overlijden van mijn man kwam hij weer meer over de vloer en wilde hij ook boodschappen doen. Hij bood ook aan om de stand van de aandelen mee in het oog te houden. Ik heb hem daar te veel in vertrouwd. Maar omdat ik niet kan zien, kan ik ook geen bankafschriften en zo lezen.”

“Op een dag wordt eerst 10.000 en even later 15.000 euro naar een andere rekening gestort”

Uiteindelijk sprong collega Joost bij. “Toen Carine begon te vermoeden dat er van haar gestolen was, is ze die bankafschriften gaan opvragen”, toont hij een map met het ‘bewijsmateriaal’. En het resultaat is ontluisterend. “Hij maakte de aandelen te gelde, liet die op de zichtrekening van Carine storten en schreef dan grote sommen over naar een rekening onder de naam Cosbo(w). Je ziet op een bepaald ogenblik 32.000 euro verzilverde aandelen op haar rekening verschijnen, maar op een dag wordt eens 10.000 en 15.000 euro naar die bewuste rekening overgeschreven.”

Kerstshoppen in Euroshop

Daar bleef het niet bij. De man ging ook vrolijk aan het shoppen. Een uitgave van 1.500 euro bij Top Interieur en aan de vooravond van Kerstmis ook nog eens 650 euro. Hij was ook thuis in alle supermarkten in Roeselare: overal betaalde hij met haar kaart. Ook bij Duponzoo en Maxi Zoo en dat terwijl Carine geen dieren heeft. Ook de autokeuring liet hij door haar betalen. Haar aandelenportefeuille was eind 2021 nog 170.000 euro waard, eind 2022 was dat nog 93.000 euro. Van haar AB Inbev-aandeel was geen sprake meer.”

“Voor hij de kaart terugbracht, ging hij eerst nog eens 600 euro afhalen”

Carine wil vooral ook waarschuwen voor de man, die het als gewezen marktkramer goed kan uitleggen. “Hij is uiteindelijk mijn bankkaart komen teruggeven. Hij vroeg me nog om later eens een taartje te gaan eten. Maar net voor hij de kaart terugbracht, heeft hij nog 600 euro cash gepind. Je moet maar durven. De resterende 270 euro hebben we dan zelf maar snel afgehaald.”

Klacht bij politie en advocaat onder de arm

Carine beseft dat ze te goedgelovig was en heeft nu ook advocaat Toon Vancoillie onder de arm genomen. Ze diende ook klacht in bij de politie. “We doen er alles aan om nog wat van mijn centen terug te krijgen, maar ik weet dat ik daar geen grote hoop mag koesteren. Maar niettemin wil ik de andere mensen waarschuwen niet in dezelfde val te lopen.”