Malafide aannemer krijgt 15 maanden celstraf en 5 jaar beroepsverbod voor gesjoemel met vennootschapsgelden

Een 53-jarige aannemer uit Waregem heeft van de rechter in Kortrijk een celstraf van 15 maanden en een boete van 1.000 euro gekregen voor gesjoemel met een pak geld van zijn vennootschap. Hij en zijn echtgenote gebruikten geld van de vennootschap voor eigen uitgaven, zelfs een 11-daags snoepreisje naar New York.

Vier keer ging Mike D. al failliet. Op de dag van zijn laatste faillissement sluisde hij nog 29.000 euro weg. “Een paniekreactie van mijn echtgenote om de begrafenis van haar vader te kunnen betalen”, zo klonk het op de rechtbank. Maar de curator stelde vast dat er wel meer geld verdween, in totaal zo’n 68.000 euro. Hij ging zelf op speurtocht en zag tot zijn grote verbazing dat Mike D. zich in de periode van het faillissement te goed deed aan een reis naar New York. Logeren gebeurde in het prestigieuze Hyatt Hotel, een ritje van de luchthaven naar het hotel gebeurde in een Maserati. “En dat allemaal met vennootschapsgelden”, foeterde de curator. “De schuldeisers bleven ondertussen in de kou staan.”

Amper een maand na zijn laatste faillissement richtte D. al een nieuwe vennootschap op. Intussen is ook die het onderwerp van enkele gerechtelijke dossiers, opgestart door klanten die voorschotten hebben betaald voor werken die D. niet uitvoerde. Hij verkocht ook een geleasde auto voor 6.000 euro en liet een in beslag genomen bestelwagen verdwijnen.

In totaal schreef aannemer Mike D. voor zo’n 200.000 euro over van de rekening van zijn vennootschap naar zijn privérekening. “Hij heeft zelf ook 70.000 euro terugbetaald”, pleitte zijn advocate. “Hij deed vaak cash afhalingen om schuldeisers te betalen en had altijd de bedoeling om het geld terug te storten.”

“Ik betaalde mezelf maar 1.500 euro per maand uit”, voegde D. er ook nog aan toe. De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 15 maanden en een boete van 1.000 euro. Zijn echtgenote kreeg 8 maanden celstraf en 1.000 euro boete. Ze kregen elk ook een beroepsverbod van 5 jaar. (LSi)