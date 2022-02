Maand voor sluiting viseren oplichters voor het eerst vaccinatiecentrum Westhoek: “Alle vaccinaties zijn nog steeds gratis!”

Het vaccinatiecentrum van de Eerstelijnszone Westhoek wordt geconfronteerd met oplichters, die via mails geld proberen te stelen van mensen uit de regio. Dat gebeurt er voor het eerst, en uitgerekend een maand voor de geplande sluiting.

“We werden afgelopen zaterdag via ons callcenter op de hoogte gesteld van burgers”, zegt Sarah Bouton, programmamanager van het vaccinatiecentrum. “Andere eerstelijnszones kregen hier al mee te maken, maar voor ons is het de eerste keer. We namen onmiddellijk verdere stappen.”

Bouton bracht politiezone Arro Ieper op de hoogte en die waarschuwt nu via sociale media voor de circulatie van valse mails met een oproep voor vaccinatie. “In de mail moet je zogezegd je vaccinatie bevestigen, of je riskeert een boete van 8 euro”, duidt Glenn Verdru, communicatieconsulent van de politiezone.

“Bevestigen gaat via een link en het invoeren van bankgegevens. Natuurlijk is dit oplichting! Ga er niet op in! Slachtoffers kunnen aangifte doen en zulke mails kunnen steeds overgemaakt worden via het mailadres verdacht@safeonweb.be.”

“Voor alle duidelijkheid: alle vaccinaties zijn nog steeds gratis”, aldus Bouton. “Ik heb geen zicht op het aantal gedupeerden. Hopelijk is niemand geld kwijt.”

Nog maand open

Het vaccinatiecentrum is nog open tot 31 maart. “Dan loopt de grootschalige vaccinatiecampagne af. Wie nog een eerste, tweede, derde of vierde prik wil, heeft nog een maand om een afspraak te maken. Er is voorlopig geen informatie over eventuele vaccinatiemogelijkheden na de sluiting van het vaccinatiecentrum. Dat ligt in de handen van de Vlaamse overheid. Hiervoor volg je best de website laatjevaccineren.be”, besluit Bouton.

(TP)