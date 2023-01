Maand cel voor zwartrijdster die in Brugge taxichauffeur aanviel die haar naar politie voerde

Een 38-jarige vrouw uit Blankenberge heeft voor de Brugse strafrechtbank een maand effectieve celstraf gekregen voor slagen en afzetterij.

Op 27 september vorig jaar liet S.H. (38) zich aan het Grand Hotel Casselbergh in Brugge oppikken door een taxi. Ze vroeg een rit naar het station maar toen duidelijk werd dat de vrouw niet kon betalen voerde de taxichauffeur, een 39-jarige man uit Damme, haar rechtstreeks naar het politiekantoor. Om er zeker van te zijn dat de vrouw het niet op een lopen zou zetten nam hij haar gsm af.

Aangekomen aan het politiekantoor stapte de chauffeur uit. Maar terwijl hij naar het gebouw wandelde werd hij aangevallen door S.H. De vrouw krabde hem in de nek, trok hem aan de haren en sloeg uiteindelijk ook nog zijn bril van het hoofd. Enkele agenten snelden naar buiten en sloegen de vrouw in de boeien. Ze bleek in 2009 al eens veroordeeld tot vijf maanden cel voor slagen.

Camerabeelden wezen uit dat er van de taxichauffeur geen agressie uitging. S.H. kwam niet opdagen voor haar proces. Naast een maand cel kreeg ze ook nog een geldboete van 400 euro opgelegd. Aan het slachtoffer moet ze 79,5 euro schadevergoeding betalen. (AFr)