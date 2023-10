Luc Martens vrijdag voor rechter, gedupeerden weinig hoopvol: “De kans is klein dat we ons geld nog terugzien”

Oud-minister en ereburgemeester van Roeselare Luc Martens (77) verschijnt vrijdag voor de burgerlijke rechtbank in Kortrijk. Martens zal er geconfronteerd worden met schadeclaims van een zevental ondernemers aan wie hij geld leende. “Maar een kei kan je niet stropen”, klinkt het weinig hoopvol.

“Neen, ondanks zijn beloftes heeft hij mij nog geen euro terugbetaald.” Een Roeselaarse ondernemer zucht diep wanneer we hem contacteren in aanloop naar de zitting van de burgerlijke rechtbank vrijdag in Kortrijk. De man heeft, zoals zovelen, geld geleend aan voormalig Vlaams minister en Roeselaars ereburgemeester Luc Martens. Enkele tienduizenden euro in zijn geval maar de totale schuldenberg die Martens het voorbije anderhalf jaar opbouwde, zou ondertussen ruim 3,2 miljoen euro bedragen. Schuldeisers lieten al bewarend beslag leggen op Martens’ appartement in Roeselare en ook op de flat in het Zeeuws-Vlaamse Cadzand is er al rechterlijk toezicht.

Strafklacht

Zoals bekend leende Luc Martens geld bij enkele tientallen bevriende ondernemers nadat hij – naar eigen zeggen – met ‘een financiële tegenslag in de privésfeer’ geconfronteerd werd. Er werden contracten opgesteld, maar het geld werd uiteindelijk niet terugbetaald. En dus eist een zevental ondernemers vrijdag voor de rechtbank het geld terug. Een andere onderneemster, een dame uit Dadizele, spande voor de rechtbank in Ieper een procedure aan en diende ondertussen ook een strafklacht in bij de onderzoeksrechter wegens misbruik van vertrouwen, oplichting en valsheid in geschrifte. Ondertussen sloten ook andere slachtoffers zich daarbij aan. Het onderzoek loopt volop.

Smeekbede

De advocaat van Luc Martens wenst niet in te gaan op het burgerlijke dossier. “Wij behouden onze argumenten voor de rechtbank, niet voor de pers”, klinkt het. Enkele gedupeerden hebben ondertussen alle hoop laten varen dat ze ooit nog een cent zullen terugzien. “Hij belooft al meer dan een jaar dat hij me zal terugbetalen. Sinds de zaak in jullie krant aan het licht is gekomen, heeft hij me ook nog meermaals gebeld. Met de smeekbede om de procedure stop te zetten en de heilige belofte dat ik mijn geld zou hebben nog voor de zitting. Maar ik heb net nog mijn rekeningen gecheckt: er is niets overgeschreven”, klinkt het.

Bitcoin

Eenzelfde geluid horen we bij andere gedupeerden. “De kans is klein dat we ons geld nog terugzien. Naar verluidt is al het geld dat hij geleend heeft, verdwenen in een bodemloze put. Foute investeringen in bitcoin, zo krijgen wij te horen. Blijkbaar heeft Luc zich echt laten rollen door oplichters via het internet. En dat voor zo een erudiete, belezen, intelligente man. Je zou er bijna medelijden mee krijgen. Tot je ziet hoe systematisch hij tewerk gegaan is en hoeveel geld hij wel bijeen geleend heeft. Het is bijna ziekelijk. Ik stel me dan ook ernstige vragen bij zijn geestelijke gezondheid”, klinkt het.

Geen uitstel

De advocaat van één van de betrokken partijen die vrijdag hun geld terug eisen van Luc Martens is formeel. “Ik zie niet in wat men nog kan inbrengen tegen onze argumenten. In de contracten staat duidelijk een terugbetalingstermijn vermeld en die is niet gehaald. Men heeft alles al eens laten uitstellen op een vorige zitting, deze keer zal de zaak gepleit worden. En dan is het aan de rechtbank om te beslissen. Al beseffen wij ook: een kei kan je niet stropen”, klinkt het. Of Luc Martens vrijdag zal opdagen in de rechtbank, is niet bekend.