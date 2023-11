Luc Martens dreigt opnieuw ruim 100.000 euro te moeten terugbetalen

Oud-minister Luc Martens (77) uit Roeselare weet in december of zijn schuldenberg nog iets groter wordt. Een koppel ondernemers uit Dadizele eiste dinsdagochtend ruim 110.000 euro terug bij de Ieperse rechter, eerder besliste de Kortrijkse rechtbank dat Martens aan vijf gedupeerden 260.000 euro moet terugbetalen.

De lijst aan rechtszaken tegen Roeselaars ereburgemeester Luc Martens is ondertussen bijna niet meer bij te houden. Nadat de rechtbank in Kortrijk eerder al beslag liet leggen op de eigendommen, rekeningen en inboedel van Luc Martens, veroordeelde diezelfde rechtbank hem begin deze maand tot het terugbetalen van 260.000 euro aan in totaal vijf mensen die hem geld leenden.

Zoals bekend, zit de oud-minister in slechte financiële papieren nadat hij zich inliet met de aankoop van bitcoins op het internet. Om de put te dempen, ronselde Martens maandenlang geld bij allerlei ondernemers uit de ruime regio rond Roeselare. Toen die hun leningen niet terugbetaald kregen, trokken ze naar de rechtbank.

Strafklacht

Eén koppel, ondernemers uit Dadizele, diende ook strafklacht in tegen Luc Martens. Daardoor loopt er nu een gerechtelijk onderzoek wegens valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen. Maar het koppel wil dat onderzoek niet afwachten om hun geld terug te eisen. Voor de burgerlijke rechtbank in Ieper eisten ze dinsdagmorgen het geleende geld terug.

“Concreet gaat het om twee leningen”, pleitte hun advocaat Bert Devos. “De eerste lening bedraagt 80.000 euro en zou op vijf jaar maandelijks afbetaald worden. Van die lening is nog ruim 62.000 euro niet betaald. De andere lening bedraagt 50.000 euro. Die moest binnen een termijn van één maand terugbetaald worden, maar dat is niet gebeurd”, klonk het.

Noch Luc Martens, noch zijn advocaat daagden op in de rechtbank. Naar verluidt worden de vorderingen niet betwist, al is er wel nog discussie over welke interest er gerekend moet worden op de bedragen. De rechter in Ieper doet uitspraak op 12 december. Vrijdag doet de rechtbank in Kortrijk overigens uitspraak in nog een tiental gelijkaardige zaken.