Lichtere straffen in beroep voor Iraanse mensensmokkelaars

Het hof van beroep in Gent heeft drie kopstukken van een Iraanse mensensmokkelorganisatie veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. De bende maakte gebruik van rubberbootjes die in Duitsland werden aangekocht. Toch zijn de straffen lichter dan uitgesproken in eerste aanleg.

De bal ging aan het rollen toen de politiezone Westkust op 2 mei 2020 een Duits voertuig controleerde in Koksijde. In de auto werden een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, elf zwemvesten, roeispanen en jerrycans met benzine aangetroffen. Via de Iraanse inzittenden konden de speurders de rest van de bende in kaart brengen.

Uit het onderzoek bleek dat de rubberbootjes steeds vanuit Duitsland naar Noord-Frankrijk werden gebracht. Shahin M. (37) werd aanzien als een van de organisatoren van de mensensmokkel. Hij kreeg in eerste aanleg 12 jaar cel. Uit telefoontaps bleek dat hij geen respect had voor de transmigranten. “Stuur ze maar zonder zwemvest het water op”. Hij noemde de mensensmokkel ook systematisch “the game”. Toch ontkende hij in beroep één van de grote leiders te zijn in de organisatie. Het hof liet zijn straf dalen naar negen jaar cel en een boete van 80.000 euro.

Ook Ahmad A. (37) minimaliseerde zijn rol. Volgens zijn advocaat was hij slechts gedurende drie maanden de voorverkenner vanuit Duitsland naar Calais om te kijken of er geen politiecontroles waren. Hij zag zijn straf dalen van acht naar zes jaar cel en een boete van 40.000 euro.

Reza B. (32), die vooral instond voor de aankoop van de bootjes, kreeg aanvankelijk zes jaar cel. Hij ontkende dat hij iets van de mensensmokkel wist, maar het hof geloofde hem niet. Toch zag ook hij zijn straf dalen naar vier jaar en een boete van 40.000 euro.