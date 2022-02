Leerkracht die in naam van Annuntiata Instituut mensen oplichtte voor 60.000 euro veroordeeld

Een 59-jarige leerkracht van het Annuntiata Instituut in Veurne die in naam van de school zeker 36 mensen oplichtte heeft 12 maanden cel met uitstel gekregen, en een geldboete van 800 euro. Nele D. moet van de rechter alle burgerlijke partijen, waaronder haar eigen familie en vrienden, terugbetalen. Het gaat om een bedrag van ongeveer 60.000 euro.

De 59-jarige vrouw heeft al jarenlang les aan het Annuntiata-instituut in Veurne en woont in Diksmuide. Sinds anderhalf jaar komt ze echter niet meer werken en is de vrouw in ziekteverlof. Onder leerlingen werd al langer gefluisterd dat er iets niet pluis was en dat bleek toen er een gerechtelijk onderzoek werd opgestart naar haar. Ze bleek in de periode dat ze op ziekteverlof was, rondgegaan te zijn bij heel wat mensen waaronder haar eigen vrienden en familie, om sponsorgeld te vragen voor een evenement dat op school zou georganiseerd worden. Daar was echter niets van aan. Omdat Nele D. wel degelijk leerkracht was in de school, die een goede reputatie heeft, vertrouwden veel mensen haar. In totaal kon ze zo liefst 60.000 euro aftroggelen. De vrouw sloeg toe tussen december 2020 en augustus 2021. Heel wat mensen die hun geld maar niet terugzagen belden boos naar de directeur van de school die compleet uit de lucht viel. Nele D. beantwoordde haar telefoon echter niet. Daarop spitte de politie de zaak volledig uit.

Eigen naïviteit compenseren

“De vrouw wordt vervolgd voor oplichting en misbruik van vertrouwen van zwakkere personen”, schetste de procureur. “Als mantelzorger voor haar eigen ouders heeft ze al 115.000 euro van hun rekening afgehaald en doorgestort naar haar internetromances. Toen ze daarna nog geld nodig had bedacht ze het plan om een soort mini-onderneming op te zetten om in naam van de school sponsoring voor een event op te halen. Wie 1.000 euro zou storten, zou een maand later tot 1.500 euro terugkrijgen. Sommigen betaalden minder, ander meer. Er is in dit dossier sprake van 36 slachtoffers, maar tot op vandaag melden nieuwe gedupeerden zich bij het parket. Alles samen troggelde ze hen 60.000 euro af. Dat geld stortte ze door naar haar internetromances over heel de wereld. Het gaat om compleet malafide feiten waarbij D. een totaal gebrek aan normbesef toonde om haar eigen naïviteit te compenseren.” Er werd drie jaar cel geëist maar de rechter oordeelde milder en gaf Nele D. 12 maanden cel met uitstel onder voorwaarden en 800 euro boete.

Iedereen vergoeden

Een van die voorwaarden is dat Nele D. iederéén moet terugbetalen, want zowat alle vorderingen werden integraal toegekend. “Als de beklaagde geen inspanningen doet om de burgerlijke partijen terug te betalen kan de gunst van het uitstel worden ingetrokken en herroepen”, motiveerde de rechter. “Daarnaast moet ze zich aan nog voorwaarden houden. Een van die voorwaarden is werk hebben en zelf geen ontslag indienen.” Dat lijkt moeilijk te worden want Nele D. staat sinds de feiten op non-actief in de school en nu ze veroordeeld is wacht haar wellicht het ontslag. De school stelde zich naast 35 andere mensen burgerlijke partij. “De goede naam van de school werd besmeurd. We vragen een symbolische euro vergoeding voor imagoschade”, sprak advocaat Ruth Vermeersch. Of Nele D. ooit zal kunnen betalen is nog maar de vraag. “Laat ons eerlijk zijn: het geld heeft ze niet meer”, sprak haar advocaat “Ze sluisde alles door naar fictieve personen op internet van wie ze eigenlijk zelf slachtoffer werd. Die vrouw was lang getrouwd maar sukkelde in een depressie, ook op school. Ze zocht haar toevlucht op internet maar werd daar zelf opgelicht.” Nele D. nam het laatste woord. “Ik heb spijt van wat er gebeurde en wou dat ik de klok kon terugdraaien. Ik leefde in een roes maar raakte nadien in een depressie en raakte alles kwijt: alle geld en ook mijn man heeft me verlaten.” (JH)