Kortrijkse heftruckchauffeur die bijkluste als kapper riskeert celstraf voor uitkeringsfraude

Een 51-jarige heftruckchauffeur uit Kortrijk riskeert in de Brugse rechtbank tien maanden cel voor uitkeringsfraude.

Op 9 februari 2015 vroeg A.N. een uitkering aan bij zijn ziekenfonds. Op de vraag of hij nog een activiteit uitvoerde antwoordde hij negatief, hoewel hij vanuit zijn woning bijkluste als kapper. Een maand later vroeg A.N. toelating om opnieuw deeltijds aan de slag te gaan als heftruckchauffeur. Volgens de arbeidsauditeur verzweeg hij toen opnieuw dat hij een kapsalon runde. Het gesjoemel kwam uiteindelijk bij een controle op 19 oktober 2019 aan het licht. A.N. incasseerde ten onrechte bijna 17.000 euro aan uitkeringen.

Volgens de verdediging zijn de feiten verjaard. “Bovendien was er geen sprake van strafbare feiten”, pleitte de advocate van A.N. “Mijn cliënt knipte slechts heel sporadisch haren. Soms maar één uur per week. Van een echte werkzaamheid was geen sprake. Bij zijn aanvragen heeft hij dan ook alles ingevuld zoals het hoort.” De rechter doet uitspraak op 20 april. AFr