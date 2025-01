Kopstukken Koerdische mensensmokkelbende krijgen strafverhoging: “Gewetenloze praktijken ten koste van kwetsbare mensen”

7 van 21 leden van een Koerdische mensensmokkelbende hebben in beroep geen strafvermindering gekregen. Integendeel! Alle kopstukken kregen een zwaardere straf. Wat het hof beschouwt als de twee leiders, verhoogde het hof de straf voor de ene van elf naar dertien jaar en van tien naar twaalf jaar. Voor het hof was er onder meer sprake van gewetenloze praktijken ten koste van kwetsbare mensen.

Het gerecht kon de bende in kaart brengen op basis van een veertigtal strafonderzoeken. Ze bracht rubberbootjes, zwemvesten en ander nautisch materiaal vanuit Turkije en Duitsland en via West-Vlaanderen naar de Noord-Franse kust om transmigranten over zee naar Groot-Brittannië te smokkelen. Ze kochten honderd bootjes tegelijkertijd en kochten zwemvesten van amper zeven euro om de Noordzee over te steken. Het Iraans-Koerdische kopstuk Hewa R. werd twee jaar geleden in Londen opgepakt. Hij kreeg als leider van de bende in Brugge elf jaar cel, maar ging in beroep. Maar volgens zijn advocaten was hij helemaal geen leider, maar een meeloper die enkel het geld ontving. “Hij was de bankier!” Maar dat geloofde het hof niet. “Ook hij was duidelijk een van de leiders van de criminele bende. Hij kocht boten en nautisch materiaal in Turkije, en coördineerde de levering ervan naar de juiste plaatsen in Frankrijk. Hij was tevens ontvanger en medebeheerder van het geld van transmigranten. Ter plaatse stuurde hij ook de uitvoerders van de smokkeloperaties aan. Net als de tiende beklaagde was hij betrokken bij het ganse proces van mensensmokkel. Zo was hij zelfs woedend toen bleek dat een andere criminele organisatie mensen smokkelde aan een lagere prijs.” Zijn straf werd verhoogd van elf jaar naar dertien jaar effectief. Ook andere bendeleden minimaliseerden hun aandeel. Mahmood A. (56) kreeg vijf jaar, waarvan één met uitstel. Zijn advocaat wou een beroep een straf volledig met uitstel. “Hij werkt en heeft een blanco strafblad. Hij kwam helemaal uit Koerdistan naar Duitsland voor een hartoperatie. Als hij opnieuw vijf jaar krijgt, sterft hij wellicht in de gevangenis. We moeten hem dus niet wegsmijten, maar hem nog een kans geven.” Het hof kende echter geen genade en veroordeelde hem tot zes jaar effectief.

Fryad K. (45) ontkende zijn leidende rol. “Hij hield de boekhouding bij en versluisde ook geld via de hawalabank (informeel banksysteem, red.)”, pleitte zijn advocaat. “Maar hij ging niet op zoek naar mensen die gesmokkeld wilden worden. De échte kopstukken zitten in Turkije en Irak.” Hij kreeg tien jaar cel. Het hof verhoogde echter tot 12 jaar. “Naast zijn rol als ‘boekhouder’ stond hij in voor de aankoop van nautisch materiaal via Turkse leveranciers. Uit het onderzoek bleek dat er een bestelling werd geplaatst van maar liefst 20 boten, 20 motoren en 700 reddingsvesten .”

Onmenselijk

Andere brachten soms bootjes van Duitsland naar Frankrijk. Marius T., die in Bielefeld woont, zei naïef te zijn geweest. “Maar naïviteit is niet strafbaar!”, aldus zijn advocaat. Ook Bahzad N.H. meent dat hij met zijn schoonbroer nietsvermoedend naar Frankrijk reed. “Hij heeft het materiaal zelf niet ingeladen, zelf niet vastgehad. Pas halverwege de rit wist hij wat hij aan het vervoeren was.” Ook de Syrische Duitser Reband O. waste zijn handen in onschuld. “Hij was een broekventje van twintig toen. Hij heeft misschien een grote mond, maar is geen beslisser en dus ook geen leider binnen de organisatie. Al wat hij deed is bootjes kopen, inladen en uitladen.” In plaats van acht jaar cel, vroeg ze een straf van vijf jaar, deels met uitstel. Het hof hield er geen rekening mee. “Ondanks hun meer beperkte rol vormden ook zij op bepaalde tijdstippen een onmisbare schakel in de internationaal vertakte en georganiseerde mensensmokkel.” Reband O. kreeg zelfs tien jaar cel, in plaats van acht. “De beklaagden stonden nooit stil bij de grote risico’s voor de transmigranten, die vaak met 40 tot 60 personen tegelijk op een boot werden gezet voor een onmenselijke en levensgevaarlijke overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Door dergelijke praktijken worden kwetsbare mensen (onder wie een of meerdere kinderen) gewetenloos misbruikt”, zo motiveerde het hof onder meer de zwaardere straffen.

“Alle beklaagden maakten deel uit van een grote internationale smokkelgroepering. Elke beklaagde had een rol bij de aankoop, de opslag en/of het transport van nautisch materiaal. Dit materiaal werd gebruikt voor het smokkelen en overzetten van mensen over het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk.” Ook hekelde het hof het feit dat dergelijke vormen van internationaal georganiseerde criminaliteit voor de smokkelorganisaties mega-winsten opleveren ten koste van slachtoffers die misschien de tocht niet overleven. “De beklaagden streefden ernaar om hun winsten nog verder te maximaliseren, onder andere door gebruik te maken van kapotte motoren die men zelf herstelde en ‘oplapte’. Bij nazicht van aangetroffen nautisch materiaal bleek onder andere dat de buitenboordmotoren zich in vreselijke staat bevonden.” En het hof oordeelde ook dat de mensensmokkel meerdere andere problemen veroorzaakte. “Deze handelwijze ontwricht de samenleving en getuigt van minachting voor de wetten en reglementen met betrekking tot de toegang tot het grondgebied van staten. Het toont eveneens minachting voor het welzijn en de veiligheid van de slachtoffers van mensensmokkel die uit persoonlijke of familiale veiligheidsoverwegingen of uit economische noodzaak hun land van herkomst zijn ontvlucht.” (OSM)