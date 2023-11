Kopstuk mensensmokkelbende in beroep tegen elf jaar cel, ook zes anderen vechten veroordelingen aan

Iraniër Hewa R. (30) heeft beroep aangetekend tegen zijn veroordeling tot elf jaar effectieve celstraf als leider van een bende die zich specialiseerde in mensensmokkel met bootjes. Ook zes andere beklaagden weigeren zich neer te leggen bij hun veroordeling.

De bende bracht rubberbootjes, zwemvesten en ander nautisch materiaal vanuit Duitsland en via West-Vlaanderen naar de Noord-Franse kust om transmigranten over zee naar Groot-Brittannië te smokkelen. Op 5 juli vorig jaar werd ze opgerold tijdens een grote actie waarbij 600 agenten werden ingezet. Het Iraans-Koerdische kopstuk Hewa R. (30) was al een tweetal maanden eerder in Londen opgepakt. Hij omschreef de slachtoffers als ‘kippen’.

In totaal werden 21 beklaagden voor de Brugse strafrechtbank gedaagd. Hewa R. ontkende er zijn leidinggevende rol met klem, maar kreeg op 18 oktober elf jaar effectieve celstraf en een geldboete van 80.000 euro. Het Iraakse kopstuk Fryad K. (45), die als boekhouder fungeerde, kreeg tien jaar effectief en dezelfde boete. De twee manen hebben allebei beroep aangetekend tegen hun veroordeling.

Achttien andere betrokkenen kregen tot acht jaar effectieve celstraf. Van hen gaan er vijf in beroep. Het openbaar ministerie heeft mee beroep aangetekend waardoor er op het nieuwe proces voor het Gentse hof van beroep in principe nog zwaardere straffen gevorderd kunnen worden. In de zaak werd één betrokkene vrijgesproken. Het openbaar ministerie gaat hiertegen niet in beroep. (AFr)