Kopstuk mensensmokkelbende die werd opgerold na betrapping in Zeebrugge riskeert elf jaar cel

Voor de Brugse strafrechtbank hebben alle zeventien beklaagden in een groot mensensmokkeldossier hun zegje gehad. Vandaag kwamen acht beklaagden aan het woord. Ze vroegen bijna allen de vrijspraak. Een 52-jarige Koerd kijkt aan tegen 50 maanden effectief. Voor de bendeleider werd vorige week al elf jaar cel gevorderd.

De bende werd opgerold op basis van informatie uit twee andere dossiers. Op 7 september 2017 ontdekte de politie in de Zeebrugse haven zeven transmigranten, onder wie drie kinderen, in een piepkleine ruimte achter een valse wand van een bestelwagen. De slachtoffers hadden enkele horizontale planken om op te zitten of te liggen en een paar kleine luchtgaatjes in het plafond om te ademen. Aan het stuur zat een Bulgaar die uiteindelijk vier jaar effectieve celstraf kreeg opgelegd. Dankzij verder onderzoek naar de opdrachtgevers kwam Iraniër Barzan M. (36) als spilfiguur in het vizier.

Barzan M. en zijn Iraakse rechterhand Nazar M. (34), die in het Verenigd Koninkrijk tien jaar cel uitzit voor mensensmokkel, vielen ook te linken aan feiten van 29 december 2019. Voor de kust van Bray-Dunes werden toen 19 transmigranten gered vanop een bootje. Door de kou belandden twee kleine kinderen in het ziekenhuis. Het bootje bleek gekocht door Iraniër Salar B. (41) uit Sint-Niklaas. Hij kreeg vier jaar effectief. Zijn Iraakse kompaan Nariman S. (40) kreeg 30 maanden cel, waarvan zes effectief. De twee maakten deel uit van de bende rond Barzan M. en Nazar M.

Het gerecht kon de organisatie linken aan 32 feiten van smokkel, goed voor minstens 121 slachtoffers. Bij de start van het proces op 14 september vroeg de procureur elf jaar cel en een boete van 968.000 euro voor Barzan M. Hij kwam net als drie andere beklaagden niet opdagen voor zijn proces. Voor de overige beklaagden – afkomstig uit onder meer Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Opwijk en Diest – vroeg procureur Frank Demeester een jaar tot dertig maanden cel en een totale boete van ruim anderhalf miljoen euro. Daarbij hield hij rekening met eerdere veroordelingen voor smokkelactiviteiten in dezelfde periode.

Voor Asat M. (52) bleek evenwel een vergissing in het spel, want tijdens de voortzetting van de zaak woensdagvoormiddag paste Demeester zijn vordering aan van 30 naar 50 maanden effectief. Acht van de zeventien beklaagden kregen het woord. Hun advocaten vroegen voor bijna allemaal de vrijspraak of om eerder opgelegde straffen als voldoende te beschouwen. De advocaat van Asat M. vroeg een straf met uitstel. De uitspraak volgt op 5 oktober. (AFr)