Koerd krijgt zeven jaar cel voor mensensmokkel via gammele bootjes

Een 41-jarige Iraakse Koerd is ook in beroep veroordeeld tot zeven jaar cel voor mensensmokkel. Ajub U. was betrokken bij een poging om vanuit Oostduinkerke tientallen vluchtelingen in een gammel bootje de Noordzee op te duwen, al ontkende hij dat.

Op 19 mei 2021 haalde de scheepvaartpolitie 49 vluchtelingen van een bootje voor de kust van Oostduinkerke. Het ging voornamelijk om Vietnamezen met een schamel zwemvest dat niet bestemd was voor woelig zeewater. Acht dagen later spotte een drone 66 personen in de Oostduinkerkse duinen. De vluchtelingen, opnieuw hoofdzakelijk Vietnamezen, stonden klaar om in een gammel bootje de Noordzee te worden opgeduwd. Die nacht werden 80 vluchtelingen onderschept. Onder hen bevonden zich een drietal Koerden, onder wie Ajub U. (41).

Hij onderhield contacten met andere mensensmokkelaars en meerdere slachtoffers wezen hem aan als de technicus die instond voor het onderhoud van de boot. Ajub U. had ook een sleutel op zak van een Opel die tussen augustus en mei al een twaalftal keer in België was gespot. Naast zeven jaar cel kreeg U. ook een boete van 640.000 euro, maar hij ging in beroep. Zijn advocaat, Raan Colman, vroeg de vrijspraak. “Nergens is er een bewijs dat hij betrokken was.”

Al merkte de voorzitter wel op dat de man sms’en kreeg van zijn zogezegde neef met de aanspreking ‘meneer Ajoub’. “Dat is toch vreemd om uw oom zo aan te spreken?” Maar zijn advocaat weerlegde dat. “Het is een man van aanzien in de familie.” Het openbaar ministerie vond de straf echter veel te laag en vorderde tien jaar. “Mocht het kunnen, mag daarvan een deel met uitstel zijn, helaas kan dat niet. Dus daarom vorder ik tien jaar effectief!” Het hof oordeelde echter dat zeven jaar cel voldoende was, maar ging ook niet in op de vraag tot vrijspraak. (OSM)