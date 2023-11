Klacht van Jean-Marie Dedecker rond casino Middelkerke ook afgewezen door KI

De kamer van inbeschuldigingstelling in Gent heeft vrijdag besloten dat de verdachten, onder wie twee ex-schepenen, in het dossier rond vermeende omkoping bij de aanbesteding van de bouw van het nieuwe casino in Middelkerke definitief buiten vervolging worden gesteld.

Klacht in 2016

Huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) van Middelkerke diende in 2016 klacht neer bij de Brugse onderzoeksrechter neer omdat hij meende dat de intussen overleden ex-burgemeester Janna Rommel-Opstaele (Open VLD), toenmalig schepen van Ruimtelijke Ordening Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V), voormalig schepen Michel Landuyt (Open VLD) en gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert een kwalijke rol hadden gespeeld bij de toekenning van de bouw van het casino aan de bouwfirma Willemen en gokkantoor Napoleon Games.

Het belangrijkste bewijs van Dedecker was de getuigenis van een chauffeur van een van de bedrijven, Willemen. Die beweerde dat hij het geld bezorgde aan de toenmalige schepenen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V), Michel Landuyt (Open VLD) en gemeentesecretaris Pierre Ryckewaert (CD&V). Het geld zou telkens in een exemplaar van de krant De Tijd verstopt hebben gezeten. Het ging om bedragen tussen de 10.000 en 15.000 euro.

De verdachten zelf bleven dat tot op vandaag met klem ontkennen. Volgens hun advocaten is het geen toeval dat de chauffeur zijn belastende verklaringen aflegde na zijn ontslag bij Willemen. “Hij steekt ook zijn bewondering voor Jean-Marie Dedecker niet onder stoelen of banken”, aldus Luc Arnou, de advocaat van Liliane Pylyser-Dewulf.

Onvoldoende bewijzen

Na de klacht van Dedecker werden in juni 2017 huiszoekingen uitgevoerd op het gemeentehuis en in de woningen van de verdachten. Intussen is het onderzoek afgerond en dat heeft volgens het parket onvoldoende aanwijzingen van schuld opgeleverd. Ook de raadkamer besloot dat daar onvoldoende bewijzen voor zijn, maar Dedecker ging tegen deze beslissing in beroep. Ook nu werd de buitenvervolgingstelling door de kamer van inbeschuldigingstelling bevestigd.

Ere-burgemeester Michel Landuyt reageert opgelucht: “Dit dossier heeft zwaar gewogen zowel op mij persoonlijk, als op mijn familie. Ondanks mijn vaste overtuiging van mijn onschuld en mijn geloof in Justitie, waar ik beroepsmatig toch dagelijks mee te maken heb, steek ik niet weg dat ik, wellicht samen met de andere geviseerde personen, vele slapeloze nachten heb gehad. Dit steekspel heeft niet alleen ontzettend veel geld gekost aan de inwoners van onze gemeente, maar heeft ook jarenlang een stuk levensvreugde van mij afgenomen. Hopelijk is dit nu het einde, en kan ik volgend jaar rustig op pensioen gaan na 43 jaar carrière als advocaat.”

Jean-Marie Dedecker zal pas later reageren op de uitspraak. “Ik zit op dit moment op een bedrijfsbezoek in Frankrijk en had persoonlijk nog niets vernomen van de beslissing. Ik was het me wel verwachtende, maar zal er pas verder op reageren wanneer ik terug ben.” (Belga/CJ)