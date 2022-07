KBC Harelbeke centrum meldt oplichtingspogingen voor bankrekeningen

BIN, het Buurtinformatienetwerk Groot Harelbeke, waarschuwt voor helpdeskfraude, op aangeven van Politiezone Gavers.

KBC Harelbeke centrum geeft mee dat er enkele klanten werden opgebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van KBC, waarbij deze stelde dat er problemen zijn met de rekening en er geldafhalingen verricht zijn door oplichters. De zogenaamde medewerker deed het voorstel om een medewerker langs te sturen bij de klant thuis om het probleem onmiddellijk aan te pakken. “Het gaat hier over een momenteel veel voorkomende oplichtingstechniek, zijnde helpdeskfraude”, duidt hoofdcoördinator Jacques Maelfait van BIN. “De zogezegde andere bankbediende gaat naar het huis van het slachtoffer en doet er allerlei overschrijvingen en betalingen naar een andere rekening waardoor het nietsvermoedende slachtoffer zijn rekening geplunderd wordt.”

Enkele weken geleden was Waregem het mikpunt van deze oplichters. Nu is blijkbaar de regio Harelbeke/Deerlijk aan de beurt. “We geven enkele tips mee om dit snel te herkennen als fraude”, aldus Jacques.

Gouden tips

✓ Bankinstellingen gaan u nooit opbellen dat ze gaan langskomen voor het oplossen van een beveiligingsprobleem.

✓ Bankbedienden komen ’s avonds ook niet langs bij u thuis om een probleem aan te pakken waar je vooraf niks vanaf wist.

✓ Banken vragen ook nooit naar uw beveiligingscodes aan de telefoon.

✓ Heb louter vertrouwen in uw eigen bankkantoor en niet in iemand die zomaar (telefonisch) zegt dat hij van de bank is.

✓ Ga bij problemen langs bij uw bankinstelling of neem contact op met uw lokaal bankkantoor.

✓ Indien u twijfelt, contacteer dan de noodcentrale 101

Het BIN-netwerk Harelbeke is met 750 leden het twee grootste in de provincie. Een BIN-netwerk is een samenwerking tussen burgers en stad en/of politie, waar de lokale politie er zich toe verbindt dringende en preventieve berichten over misdrijven en criminaliteit aan de hoofdcoördinator door te sturen, die dit op zijn beurt verder verspreidt naar de BIN-leden.