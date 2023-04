‘Kaartjesknipper’ van mensensmokkelbende krijgt opnieuw zes jaar cel

Een 33-jarige Irakees is ook in beroep veroordeeld tot zes jaar cel voor mensensmokkel met kleine bootjes.

Op 11 oktober 2021 werden kort na middernacht twee verdachte voertuigen gecontroleerd op de afrit van de E40 in Adinkerke. In een Ford Galaxy met Franse nummerplaat ontdekte de politie materiaal dat wees op mensensmokkel met behulp van bootjes. De Iraanse bestuurder mocht blijkbaar gratis de oversteek maken als hij de smokkelaars zou helpen. Later werd ook een andere auto onderschept, met daarin de Irakees Kamal S. (33)? Uit onderzoek van zijn gsm dat hij in de twee weken voor zijn arrestatie een cruciale rol speelde binnen de bende. Zo waren er niet enkel gesprekken over bootjes, maar ook over de mensen die gesmokkeld moesten worden. S. was eerst vanuit Irak naar Baltimore in Amerika gevlucht, maar vertrok na enige tijd toch naar Engeland. Daar woonde hij 18 maanden, maar keerde uiteindelijk toch terug naar Europa. Volgens zijn advocaat omdat hij onder druk was gezet van de organisatie. “Hij is uitgestuurd om het vuile werk op te knappen!”

Kamal S. moest onder meer controleren wie betaald had voor de overzet naar Engeland en hen dan aan boord laten. “Hij was met andere woorden de ‘kaartjesknipper van dienst’ ”, zei Gillis die een lichtere straf vroeg. In eerste aanleg kreeg S. zes jaar cel, maar dat vond het openbaar ministerie te weinig. “’Kaartjesknipper’ is toch wel een eufemisme! Hij was de rechterhand van de leider, de luitenant te velde!” De procureur-generaal vorderde daarom acht jaar cel. Het hof oordeelde uiteindelijk dat de zes jaar cel die de eerste rechter hem had opgelegd een correcte bestraffing was. (OSM)