Jongeman uit Kuurne vervalst handtekening ex om op haar naam 30.000 euro te lenen voor aankoop Land Rover

Een 21-jarige man uit Kuurne heeft voor de Brugse strafrechtbank negen maanden effectieve celstraf gekregen voor schriftvervalsing.

G.V. en het slachtoffer gingen in juli 2021 samenwonen in Gistel maar in maart vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Niet veel later kreeg de vrouw een stapel aanmaningen van een kredietmaatschappij en onderzoek wees uit dat G.V. kort voor de relatiebreuk op haar naam 30.000 euro had geleend voor de aankoop van een Land Rover Defender. Hij had hiertoe haar handtekening vervalst. “Mijn cliënte voelde zich financieel en emotioneel heel zwaar bedrogen”, pleitte meester Jos Van der Perre.

Geen rijbewijs

De jongeman had de wagen ingeschreven op haar naam en sloot ook op haar naam een verzekering af. En dat terwijl hij zelf niet over een rijbewijs beschikte. Hij werd zelfs al vijf keer door de politierechtbank veroordeeld voor rijden zonder rijbewijs. Het slachtoffer ontdekte in een prullenbak een briefje waarop haar ex-vriend geoefend had om haar handtekening na te bootsen. Op 25 juni vorig jaar gaf G.V. tijdens zijn verhoor bij de politie de schriftvervalsing toe. Hij verklaarde dat hij de wagen alweer verkocht had voor 18.500 euro. Voor zijn proces kwam hij niet opdagen. Aan het slachtoffer kende de rechtbank 983 euro schadevergoeding toe. (AFr)