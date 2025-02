Jonge Bruggeling krijgt fikse boete nadat fatbike bromfiets blijkt: “Zonder trappen haalde hij 25 kilometer per uur”

Een 23-jarige Bruggeling heeft van de politierechter een fikse boete gekregen nadat hij met zijn ‘fatbike’ door het rood licht reed. Dankzij een hendel aan het stuur kon A.A. de elektrische fiets in ‘brommer-modus’ plaatsen.

De beklaagde was duidelijk gehaast toen hij op 31 augustus vorig jaar in Brugge voor een ophaalbrug stond te wachten. Van zodra de slagboom openging, stak A.A. (23) op zijn fatbike (soort elektrische fiets met heel brede banden, red.) het water over. “Maar het licht stond nog op rood en het signaal was nog hoorbaar”, verduidelijkte de procureur dinsdag in de Brugse politierechtbank.

De politie was getuige van de inbreuk en plaatste A.A. aan de kant. Aan het stuur van zijn fatbike zat een hendel waarmee hij de fiets in ‘brommer-modus’ kon plaatsen. “Hij kon vertrekken aan tien kilometer per uur en haalde zonder trappen 25 kilometer per uur”, ging de procureur verder. “De fatbike was evenwel niet ingeschreven noch verzekerd als bromfiets. Bovendien droeg de beklaagde geen valhelm.”

Na de feiten deed A.A. vrijwillig afstand van zijn fatbike. “Mijn huidige fiets voldoet aan de wet”, garandeerde hij. De politierechtbank gaf de jongeman voor alle inbreuken samen een geldboete van 1.030 euro, de helft met uitstel. Daar komen ook nog eens 500 euro gerechtskosten bij. (AFr)