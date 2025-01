Jaar cel voor vrouw uit Wakken die vals geld uitgaf in broodjeszaak en discotheek

Een 33-jarige vrouw uit Wakken heeft in de Brugse rechtbank een jaar cel gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor valsemunterij. C.D. gaf valse briefjes van 50 euro uit in een broodjeszaak en een discotheek.

Op 22 september 2022 werd met een vals biljet van 50 euro betaald in broodjeszaak ’t Mandelke in Wakken. De politie kon C.D. (33) als verdachte identificeren op basis van de nummerplaat van haar wagen. Twee dagen later werden in een Antwerpse discotheek opnieuw valse briefjes van 50 euro uitgegeven. De betrokkenen hadden de briefjes naar eigen zeggen gekregen van C.D. In de handtas van C.D. trof de politie in totaal twintig valse briefjes van 50 euro aan. De serienummers stemden overeen met dat van het briefje dat in de broodjeszaak werd uitgegeven.

D. verklaarde dat ze het vals geld op 19 september 2022 online had aangeschaft. Ze had 2.500 euro betaald voor 20.000 euro aan valse bankbiljetten, die ze ging ophalen in Rotterdam. De vrouw was hiermee niet aan haar proefstuk toe. Volgens haar advocaat kampte C.D. met financiële problemen en kocht ze de valse biljetten onder druk van haar neef. De vrouw was naar eigen zeggen te bang om het valse geld zelf uit te geven. Ze beweerde dat haar neef de valse briefjes gebruikte in de dancing en de broodjeszaak. Maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan. (AFr)