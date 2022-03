Jaar cel voor ‘fantaste’ die klein fortuin opstreek door in Torhout kamers te verhuren die niet van haar waren

Een 48-jarige vrouw heeft in de Brugse rechtbank een jaar effectief gekregen voor misbruik van vertrouwen. H.D. gaf zich vier jaar lang uit als eigenares van een pand van haar achterneven en drukte zo bijna 130.000 euro aan huurgelden achterover.

In de loop van 2013 kochten twee Torhoutse broers met hun vennootschap een pand aan de Oostendestraat in Torhout. Ze verhuurden de kamers en in de loop van 2015 nam hun achternicht H.D. (48) er haar intrek. Een jaar later kreeg de vrouw van de rechtbank het bevel om het gebouw te verlaten. De broers lieten haar nog enkele weken in het pand verblijven maar in die periode liet ze de sloten van het gebouw veranderen.

“Ze deed zich plots voor als de eigenares van het gebouw en sloot huurcontracten af voor de kamers”, aldus de advocaat van de broers. “Ze plaatste er in 2017 zelfs haar domicilie. Dit is een fantaste. Mijn cliënten konden het gebouw niet meer binnen en liepen zo 46.000 euro huurinkomsten mis.”

De situatie sleepte uiteindelijk vier jaar aan en in die periode zou H.D. liefst 129.650 euro aan huurgelden achterover hebben gedrukt. “Door de jarenlange verwaarlozing werd het gebouw onbewoonbaar verklaard en werden mijn cliënten geconfronteerd met een herstelvordering van Wonen Vlaanderen”, aldus nog de advocaat van de broers.

H.D. kwam niet opdagen voor haar proces. De rechter achtte haar woensdag schuldig aan misbruik van vertrouwen. Aan de broers kende hij 56.000 euro schadevergoeding toe. De vrouw stond ook terecht voor inbreuken op de kraakwet maar daarvoor werd ze vrijgesproken. (AFr)