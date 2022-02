Iranese mensensmokkelaars die vluchtelingen met rubberen bootjes de Noordzee op stuurden vragen mildere straffen

Drie Iraniërs vragen in beroep lichtere straffen voor mensensmokkel met rubberbootjes. Allen minimaliseren ze hun rol in de organisatie. Het openbaar ministerie vraagt de bevestiging van de straffen van twaalf, acht en zes jaar. “Voor wie met levens van anderen speelt, is het prijskaartje navenant.”

Reza J. (33) en Omid K. (39) liepen op 2 mei vorig jaar bij toeval tegen de lamp in Koksijde. De politie van de zone Westkust had van een camera met nummerplaatherkenning immers een melding gekregen van een in Duitsland gestolen voertuig. In de bewuste Hyundai werden een opblaasbare boot, een buitenboordmotor, elf zwemvesten, roeispanen en jerrycans met benzine aangetroffen. De inzittenden Reza J. (33) en Omid K. (39) werden aangehouden op verdenking van mensensmokkel.

Ze bleken deel uit te maken van een grote mensensmokkelorganisatie die vluchtelingen via de Panne, Koksijde en Veurne in Noord-Frankrijk met rubberen bootjes de Noordzee opstuurde richting het Verenigd Koninkrijk. De rechtbank van eerste aanleg in Brugge veroordeelde Omid K. tot negen jaar cel, Reza J. tot acht jaar. Het hof van beroep in Gent liet in maart die straffen daalden naar acht jaar en zes jaar. Intussen werden ook drie andere deelnemers van de organisatie opgepakt, drie Iraniërs die in Duitsland verbleven. Shahin M. (37) werd als een van de leiders aanzien en kreeg in Brugge twaalf jaar cel. Ahmad A. (37), kreeg acht jaar cel. Een vijfde beklaagde, Reza B. (32), kreeg zes jaar cel voor hand-en-spandiensten vanuit Duitsland.

Alle drie gingen ze in beroep. Shahin M. ontkent dat hij de leider van de bende was. “Er zijn bij hem thuis zaken gevonden zoals een jerrykan en een motor. Dat bewijst dat hij niet aan de top van de piramide staat”, pleitte zijn advocaat Raan Colman. Ook Ahmad A. minimaliseerde zijn rol. Volgens zijn advocaat was hij slechts gedurende drie maanden de voorverkenner vanuit Duitsland naar Calais om te kijken of er geen politiecontroles waren. “En hij heeft ooit een bootje en een buitenboordmotor aangekocht.”

Hij vroeg een celstraf van slechts drie jaar in plaats van de eerste acht jaar. Reza B. vraagt zelfs de vrijspraak. “Hij heeft inderdaad boten aangekocht, maar dacht dat die voor de duikschool van Moshtaba S. waren in Calais”, pleitte zijn advocaat Nadia Lorenzetti. “Hij wou enkel een centje bijverdienen, maar was naïef.” Procureur-generaal Peter De Smet van het hof in Gent ziet het anders. Dat Reza B. niet wist dat er gesmokkeld werd, vindt hij nonens. “De kranten staan er vol van! Dan moet je niet komen zeggen: ‘wir haben es nicht gewusst!’ Dit is al jaren bezig! Je moet mij niet wijsmaken dat er in Frankrijk geen bootjes te koop zijn. Waarom moeten die worden aangekocht in Duitsland en 640 kilometer worden vervoerd naar Calais?”

Hij vond de straffen van twaalf, acht en zes jaar terecht. Vooral Shanin M. bewees dat hij geen respect had voor de transmigranten. “Stuur ze maar zonder zwemvest het water op”, bleek uit de telefoontaps. Hij noemde de mensensmokkel ook systematisch “the game”. “Hij zag het allemaal als een spelletje.” Voor hem staan er dan ook strenge straffen tegenover. “Als je met levens speelt en het leven van anderen van geen tel is en het enkele klinkende munt is die telt, dan is het prijskaartje navenant.” Hij hekelde vooral dat het ging om niet-zeewaardige bootjes. “Het waren geen luxe-overzetten hé! Bovendien waren zij hier zelf in Europa met open armen ontvangen en hadden zij het zelf een vrij goed leven in Duitsland. ”

Met de straffen wil hij de drie ook ontmoedigen ooit nog dergelijke feiten te plegen. “Slechte heelmeesters maken stinkende wonden! We moeten hen niet nog eens een kans geven dit te herbeginnen.” Hij verwees ook naar de zaak van de Vietnamees die in Brugge vorig jaar tot 15 jaar was veroordeeld in een zaak van mensensmokkel waarbij 39 doden waren gevallen. Dan zijn deze straffen in proportie, ook met de straffen die Reza J. en Omid K. in maart vorig jaar kregen.”

De advocaten van de drie beklaagden steigerden. “Een zaak van iemand die 39 doden op zijn geweten heeft, kan niet vergeleken worden met deze!” De drie betuigden uiteindelijk hun spijt en hopen snel terug te keren naar Duitsland. Uitspraak op 2 maart. (OSM)