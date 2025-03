Iraanse uitbater pitazaak veroordeeld tot zware geldboete voor zwartwerk: “Hij rekruteerde hen in een asielcentrum”

Een Iraanse uitbater van een pitazaak in Moorslede is voor voor de Brugse rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 14.400 euro voor zwartwerk en looninbreuken. A.M. (40) zou zijn personeel in een asielcentrum geronseld hebben.

De inspectiediensten troffen in de loop van september 2022 bij twee opeenvolgende controles een personeelslid aan dat in het zwart aan de slag was in de pitazaak van A.M. in Moorslede. Een tweetal maanden voor die inspecties legde een Iraans koppel een klacht neer tegen de zaakvoerder, omdat ze beiden geen loon kregen uitbetaald voor drie weken werk. Het koppel stelde zich burgerlijk partij en eiste elk 3.000 euro schadevergoeding.

A.M. ontkende tijdens zijn verhoor dat het koppel voor hem werkte, maar volgens het OM spreken foto’s, filmpjes en berichten dit tegen. “Hij rekruteerde hen in een asielcentrum”, stelde arbeidsauditeur Sofie Heyndrickx. “Hij beloofde dat ze het bij hem beter zouden hebben, maar ze moesten in ruil wel werken.” Volgens het OM betaalde A.M. hen in totaal 4.200 euro loon niet uit.

Volgens de verdediging wilde de Iraniër zijn landgenoten alleen maar helpen. “Hij had zelf het asielcentrum in Brugge als een gevangenis ervaren”, pleitte meester Jasper Bolle. “Ze mochten bij hem verblijven en hun eigen eten klaarmaken, maar ze hebben nooit voor hem gewerkt.” Voor het zwartwerk vroeg meester Bolle opschorting van straf. “Het ging slechts om een vergetelheid”, stelde hij.

De Brugse strafrechter besloot A.M. te veroordelen tot een geldboete van 14.400 euro, waarvan 6.000 euro effectief. Het verbeurdverklaarde bedrag van 4.257 euro werd toegewezen aan de burgerlijke partijen.