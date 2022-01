Inwoners van Kortemark krijgen frauduleuze mails van vals gerechtsdeurwaardersbureau

De gemeente Kortemark waarschuwt de inwoners voor een frauduleuze mail die de ronde doet waarin een valse gerechtsdeurwaarder vraagt een achterstallige betaling in orde te brengen en de gemeente vermeldt.

Sinds een week gaan de frauduleuze mails rond en kregen een aantal inwoners die al onder ogen. De afzender van de mail is het zogenaamde advocaten- en gerechtsdeurwaardersbureau SIREGAR, dat in werkelijkheid niet bestaat. Meer nog: op online lijsten inzake cybersecurity en bekende internetoplichters staat de naam SIREGAR ook vermeld als bekende oplichters. Het bureau bestaat ook helemaal niet.

Achterstallige belasting

Al sinds halfweg december kregen verschillende gemeentes, tot in Limburg toe, te maken met de phishingmails. Telkens worden die zogezegd uitgestuurd door de gemeente en wordt die gemeente ook vernoemd, zoals hier Kortemark. Er wordt vaak gevraagd om een achterstallige belasting inzake milieu of afvalstoffen te voldoen en zoals altijd wordt gevraagd dit in orde te brengen via een link waar men op moet klikken. Wie dat doet riskeert veel geld kwijt te raken.

“We ontvingen deze mail zelf al, en vernamen van een alerte inwoner intussen hetzelfde”, meldt de gemeente Kortemark. “De kans is dus groot dat heel wat mensen dit bericht gekregen zullen hebben.” Wie de mail heeft ontvangen mag dit altijd melden aan de gemeente of de politie. Wie erop geklikt heeft verwittigt best meteen de bank en de politie. Die zijn op de hoogte van de phishingmails. Verdachte mails kunnen ook altijd gemeld worden bij het meldpunt verdacht@safeonweb.be. (JH)