Invalide Hoogledenaar biedt zijn diensten in het zwart aan via sociale media: 80 uur werkstraf voor uitkeringsfraude

Een 40-jarige man uit Hooglede heeft in de Brugse rechtbank 80 uur werkstraf gekregen voor uitkeringsfraude. B.D. combineerde zijn invaliditeitsuitkering met zwartwerk en stak zo ten onrechte ruim 45.000 euro in zijn zakken.

B.D. viel eind 2020 door de mand toen de politie hem verhoorde in het kader van een onderzoek naar oplichting. Uit zijn verklaringen bleek dat de Hoogledenaar in het zwart ging werken terwijl hij sinds 11 augustus 2014 arbeidsongeschikt is en een invaliditeitsuitkering geniet. Hij presteerde naar eigen zeggen enkele uren zwartwerk per week en bood daarbij zijn diensten aan via sociale media. Op die manier incasseerde hij ten onrechte liefst 45.440 euro aan uitkeringen.

De man werd voor de Brugse strafrechter gedaagd maar kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechter gaf hem toen een jaar effectieve celstraf. B.D. tekende evenwel verzet aan en zijn straf werd woensdag herleid tot 80 uur werkstraf. Als hij die niet correct uitvoert krijgt hij alsnog acht maanden cel. De onterecht ontvangen uitkeringen zullen normaal via een andere procedure worden teruggevorderd. B.D. liep in het verleden al veroordelingen op voor diefstal, vervalsing van aandelen, oplichting en informaticafraude. (AFr)