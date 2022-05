Internetoplichters uit Apeldoorn moeten vrouw uit Koksijde 8.550 euro terugbetalen

Drie mannen uit het Nederlandse Apeldoorn moeten een vrouw uit Koksijde 8.550 euro terugbetalen nadat ze de dame oplichtten via vriendschapsfraude. “Dag mama, mijn telefoon is in de wasmachine gevallen en ik raak hier in Italië niet aan geld”, meldden ze. De vrouw trapte er in. De drie kregen celstraffen met uitstel.

Het gebeurt niet vaak dat speurders erin slagen de verantwoordelijken van vriendschapsfraude te ontmaskeren. Parketten worden overspoeld met aangiftes van goedgelovige slachtoffers die vaak veel geld verloren aan internetoplichters. Zo ook de vrouw uit Koksijde. Wat het voor de vrouw pijnlijk maakte is dat de daders goed op de hoogte waren van de gezinssituatie en wisten dat haar zoon echt in Italië verbleef toen ze haar op 23 november 2020 contacteerden.

In de wasmachine

“Hallo mama, dit is X (haar zoon, nvdr)”, stuurden ze. “Mijn telefoon is in de wasmachine gevallen en is stuk. Daarom stuur ik met een ander nummer. Ik zit in de problemen en raak niet meer aan geld hier. Kan je me helpen?” De vrouw dacht echt met haar zoon te maken te hebben en deed daarom wat haar gevraagd werd. “Ze schreef in totaal 8.550 euro over”, sprak haar advocaat. “Ze had geen ervaring met het overschrijven naar buitenlandse rekeningen en deed wat die oplichters haar vroegen: betalen via Paysafe en Neosurf betaalkaarten. Toen ze nadien doorhad opgelicht te zijn diende ze klacht in bij de politie.” Na een doorgedreven onderzoek konden drie jongemannen uit het Nederlandse Apeldoorn ontmaskerd worden omdat hun GSM-nummers gekoppeld waren aan de gecashte Paysafekaarten.

Spaarcenten verloren

“Dit is voor mij heel pijnlijk omdat ik echt dacht mijn zoon te horen”, zei C. tegen de rechter. “Hij had mijn hulp nodig en ik schreef mijn spaarcenten over. Ze hebben me echt gekwetst, ik hoop dat ze goed gestraft worden”, snikte de vrouw. De drie jongemannen reden 700 kilometer heen en terug vanuit Apeldoorn om de vrijspraak te vragen. “Ja, die Paysafekaarten werden bij hen teruggevonden maar die kochten ze online aan op een dubieuze site omdat ze daar veel korting kregen. Wellicht kochten ze die dus van de echte oplichters. Zo hadden ze goedkoper geld om te gokken.”

De rechter geloofde hen niet. Twee mannen kregen 6 maanden cel met uitstel en de derde 8 maanden met uitstel. Ze kregen ook elk 800 euro boete. De bestolen vrouw uit Koksijde krijgt in totaal 8.550 euro terug, via geld van het trio en nog in beslag genomen en niet-gebruikte Paysafe en Neosurfkaarten. (JH)