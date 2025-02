Internationale wapentrafiek blijkt ‘uit de hand gelopen hobby’: West-Vlaamse wapenverzamelaars riskeren geldboete na inbeslagname arsenaal

Bijna zes jaar nadat het gerecht honderden verboden en vergunningsplichtige vuurwapens in beslag nam, riskeren zes mannen een fikse geldboete. Niet voor internationale wapentrafiek of bendevorming, zoals aanvankelijk werd vermoed, maar enkel voor wat het OM omschreef als ‘verregaande normvervaging bij verzamelaars en militairen’. Op het proces voor de Brugse strafrechtbank schoot de verdediging met scherp op het lange onderzoek.

Tijdens een groots opgezette persconferentie in het najaar van 2019 etaleerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie liefst 480 verboden of vergunningsplichtige vuurwapens. Het ging om volautomatische machinepistolen, halfautomatische wapens, revolvers, pistolen, grendelgeweren, 10 granaten, 500 reserveladers en kilo’s munitie. Die waren de maanden voordien bij elf huiszoekingen in beslag genomen. Er werden ook zeven personen gearresteerd.

De huiszoekingen kwamen er nadat de FGP West-Vlaanderen in de loop van 2018 informatie in handen kreeg dat spilfiguren P.S. (58) uit Zedelgem, J.H. (65) uit Roeselare en M.N. (54) uit Evergem betrokken zouden zijn bij internationale wapentrafiek. Deze erkende wapenverzamelaars werden ook genoemd in een Antwerps en een Gents dossier. Telefoontaps en observaties bevestigden dat ze niet enkel wapens verzamelden, maar ook zouden verhandelden.

Criminele organisatie

Het gerecht vermoedde dat de mannen deel uitmaakten van een criminele organisatie die wapens leverde aan het misdaadmilieu in zowel binnen- en buitenland. Maar op het proces voor de Brugse strafrechtbank bleek woensdag dat er op vandaag weinig overblijft van de oorspronkelijke tenlasteleggingen.

“Van een criminele organisatie of internationale trafiek werd geen bewijs gevonden”, gaf procureur Mike Vanneste ruiterlijk toe. “Het ging wel om verregaande normvervaging in een wereldje van verzamelaars en militairen. Door laks en in het wilde weg wapens te verkopen creëerden zijn een hoogst riskante situatie.” Volgens Vanneste namen de mannen het ook niet zo nauw met de formaliteiten rond het terug schietklaar maken van geneutraliseerde wapens.

Naast P.S., J.H., M.N. werden ook Bruggeling P.M. (65), C.D. (32) uit Maldegem en M.C. (30) uit Zedelgem voor de rechter gedaagd. Voor inbreuken op de wapenwet vroeg de procureur geldboetes van 6.000 tot 24.000 euro. De drie spilfiguren riskeren ook verbeurdverklaringen van 16.000 tot 30.000 euro.

Jarenlang onderzoek

De verdediging schoot met scherp op het jarenlange onderzoek. “Mijn cliënt is erdoor in een depressie gesukkeld”, stelde Filip De Reuse. Hij is de advocaat van J.H. bij wie 229 wapens en onderdelen in beslag werden genomen. “Wapens verzamelen en herstellen was een passie die hij erfde van zijn vader en grootvader. Sleutelen aan die fijne mechaniek werkte haast therapeutisch. Het was een pure hobby, maar die werd hem afgepakt. Hij wil zijn wapens niet meer terug.”

Ook de overige advocaten zetten hun cliënten neer als gepassioneerde verzamelaars. “Maar hun hobby liep wat uit de hand en ze namen het niet altijd even nauw met de regelgeving”, klonk het. “Maar intussen had dit onderzoek op professioneel en persoonlijk vlak heel zware gevolgen voor hen.” De verdediging vroeg de rechter om de strafvordering te verwerpen door de overschrijding van de redelijke termijn. “De onderzoeksrechter werd op dat vlak zelfs op de vingers getikt”, pleitte meester Karel Simaey.

Procureur Vanneste gaf toe dat het onderzoek te lang aansleepte. “Dit was een complex dossier en de FGP is bovendien onderbemand”, stelde hij. “Men kan geen twintig zaken tegelijk doen.” De uitspraak volgt op 5 maart. (AFr)