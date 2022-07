Internationale hackers organiseerden een week lang een ‘hackaton’ vanuit Brugs hotel

Een hotel in Brugge kreeg deze week wel een hele bijzondere groep over de vloer: hackers. Gelukkig hadden ze alleen maar goede bedoelingen. De ontwikkelaars van het populaire besturingssysteem OpenBSD kozen resoluut om hun “hackaton” dit jaar in het Brugse hotel Rosenburg te houden.

OpenBSD is openbron-software met nadruk op veiligheid. Het wordt gebruikt in DNS servers, professionele firewalls en routers maar ook in bijvoorbeeld laptops. Zelfs in andere systemen worden onderdelen ervan gebruikt: bijvoorbeeld zit de tool OpenSSH ook in Windows, macOS en Linux.

Hackaton

De groep ontwikkelaars bestaat uit vrijwillige en gesponsorde programmeurs die over heel de wereld verspreid zijn. Af en toe houden ze een hackaton: met velen bij elkaar enkele dagen samen programmeren. Dit vinden ze een effectieve manier om heel wat werk op een korte periode te doen en het is ook een uitgelezen moment om tussendoor wat teambuilding te doen. De term “hackathon” werd overigens door OpenBSD voor het eerst bedacht in 1999 en wordt nu wereldwijd gebruikt.

Ze vonden tijdelijk een thuis bij Hotel Rosenburg langs de Coupure in Brugge. Een hele week, van zaterdag 25 juni tot vrijdag 1 juli huurden ze het hele hotel van 27 kamers af en hebben ze bugs uit het systeem gehaald en nieuwe functionaliteit toegevoegd.

Projectleider

Theo de Raadt, de Canadese stichter en projectleider van OpenBSD, stelt: “Dat Hotel Rosenburg van Patrick Rosenhøj in het mooie Brugge lag was lekker meegenomen vor onze hackaton. De IT know-how van de eigenaar was ver boven wat we normaal verwachten. Hij heeft het ons heel gemakkelijk gemaakt. Hij begreep onmiddellijk onze noden en hij zorgde ervoor dat wij bijna niets meer zelf hebben moeten organiseren. We hebben vlot en in rust kunnen programmeren en we kregen wat we nodig hadden. Bij hem komen we zeker terug.”

Patrick Rosenhøj zelf is ook tevreden: ”Het ontvangen van zo’n bonte groep die speciale eisen heeft is niet voor iedereen evident, maar toch is ons team daar goed in geslaagd. IT is voor mijzelf geen mysterie: ik programmeer sinds de leeftijd van tien, ontwerp onze infrastructuur, en sinds kort ben ik ‘s avonds mijn kennis in data science aan het verdiepen.”

“De gasten zelf waren ook gelukkig met onze dienstverlening en daarvoor doen we het. Ons hele team is blij wanneer we zien dat onze inzet loont en dat onze klanten voldaan kunnen vertrekken. Niet zonder reden wonnen we enkele jaren terug de award ‘Top 25 Small Hotels Belgium’ van TripAdvisor”, aldus de Brugse hotelier.