Hof van beroep doet vrijdag 10 december, 20 jaar na faillissement, uitspraak over schadevergoedingen L&H

Het hof van beroep in Gent spreekt zich vrijdag 10 december uit over de mogelijke schadevergoedingen in de fraudezaak rond Lernout & Hauspie (L&H), dat in 2001 failliet ging. Het hof zal na het arrest vier computers ter beschikking stellen om slachtoffers hun vergoeding te laten opzoeken, want er blijven nog 8.000 tot 9.000 burgerlijke partijen over.

Het spraaktechnologiebedrijf ging in 2001 failliet, nadat het sinds de zomer van 2000 in vrije val was door een fraudeschandaal na berichtgeving over onregelmatigheden in de boekhouding. Het hof van beroep in Gent legde op 20 september 2010 de straffen op in de fraudezaak rond L&H en veroordeelde oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie tot elk vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel.

Schadevergoeding

Het hof van beroep kon pas in 2014, na procedures voor het Hof van Cassatie, overgaan tot de afhandeling van de burgerlijke vorderingen in de zaak. Meer dan 15.000 burgerlijke partijen maakten toen nog aanspraak op een schadevergoeding. Ze hoopten vooral op een veroordeling van bedrijfsrevisor KPMG, die in tegenstelling tot andere beklaagden wel over voldoende financiële middelen zou beschikken. Het Gentse hof van beroep oordeelde eerder al dat KPMG geen schadevergoedingen moet betalen. Alleen zes vroegere bestuurders, onder wie Jo Lernout en Pol Hauspie, komen nog in aanmerking voor het betalen van een schadevergoeding.

De afhandeling van de schadevergoedingen werd al ettelijke keren uitgesteld. Vorig jaar gebeurde dat nadat Deminor besliste om de schadeclaims te laten vallen, aangezien de partijen niet de middelen hebben om schadevergoeding te betalen. Door de coronacrisis worden bepaalde conclusietermijnen verlengd, waardoor de zaak opnieuw niet gepleit kon worden.

Arrest

Het hof nam uiteindelijk in december 2020 de zaak in beraad, en heeft een jaar later het arrest klaar. Het hof van beroep vraagt wegens de coronacrisis ‘zoveel als mogelijk’ niet naar het gerechtsgebouw te komen, maar na de uitspraak en de dagen nadien zullen vier computers ter beschikking gesteld worden om het arrest in te kijken. Meer informatie voor benadeelden is beschikbaar op de website https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/hof-van-beroep-gent.