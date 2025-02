“Hij was zélf slachtoffer van oplichters”: Tachtiger ontkent na verzet dat hij KV Oostende fortuin ontfutselde met valse e-mails

Een 85-jarige Duitser legt zich niet neer bij de twaalf maanden celstraf, waarvan de helft met uitstel, die hij bij verstek kreeg opgelegd voor oplichting van KV Oostende. Mohamad S. zou de voormalige voetbalclub voor liefst 250.000 euro hebben opgelicht bij een transfer, maar beweert zelf slachtoffer te zijn.

De intussen failliete kustploeg onderhandelde vlak voor de zomer van 2018 met Spartak Moskou over de transfer van speler Fashion Sakala. De clubs kwamen tot een akkoord en de Zambiaanse aanvaller zou voor 500.000 euro naar KV Oostende komen. De helft van dat bedrag moest ten laatste op 1 augustus betaald worden.

Enkele dagen later kreeg KV Oostende een e-mail rond de betaling van die eerste schijf. Die leek afkomstig te zijn van de juridisch directeur van Spartak Moskou. Het mailadres eindigde evenwel op ‘.com’ en niet op ‘.ru’. KVO werd dus om de tuin geleid, maar de alarmbellen gingen niet af.

Er volgden nog meer misleidende mails waarin beweerd werd dat er een probleem was met het Duitse bankrekeningnummer, dat in de transferovereenkomst was opgenomen. Er werd een ander rekeningnummer opgegeven en er werd aangedrongen op een snelle betaling.

Op 3 augustus stortte KV Oostende de eerste schijf van 250.000 euro. Maar vijf dagen later kwam er een betalingsherinnering van de echte juridisch directeur van Spartak Moskou. Pas op dat moment begon het KVO te dagen dat er sprake was van oplichting. Op 16 augustus 2018 stapte de club naar de politie.

Nieuw proces

Onderzoek wees uit dat het geld terecht was gekomen op de rekening van een Duitse firma die actief was in de luchtvaartsector. Zaakvoerder Mohamad S. (85) kwam als verdachte in het vizier. “Op z’n minst heeft hij zijn rekening ter beschikking gesteld van een criminele bende”, stelde procureur Peter Vercauteren tijdens het proces in de Brugse strafrechtbank.

S. kwam niet opdagen voor zijn proces en kreeg op 27 november vorig jaar bij verstek twaalf maanden cel, de helft met uitstel. De Duitse firma kreeg een geldboete opgelegd van 8.000 euro. Aan de curator van het failliete KVO kende de rechtbank 250.000 euro schadevergoeding toe. Eerder legde het Duitse gerecht al beslag op het leeuwendeel van het ontfutselde bedrag.

Maar de beklaagde tekende verzet aan tegen zijn veroordeling waarna hij een nieuw proces kreeg. De zaak zal pas op 2 april gepleit worden, maar de verdediging liet woensdag al uitschijnen dat S. eigenlijk in Duitsland moet worden berecht. Los daarvan beweert de tachtiger zelf opgelicht te zijn door de echte daders. (AFr)