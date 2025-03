“Hij was het schaap van de bende”: Gokverslaafde man riskeert vier jaar cel voor mensensmokkel na betrapping in Koksijde

Een 41-jarige Afghaan riskeert voor de Brugse rechtbank vier jaar effectieve celstraf voor mensensmokkel. Volgens het OM voerde Majid N. transmigranten naar smokkelplaatsen, tot hij geklist werd na een betrapping in Koksijde.

Een trucker zag in de nacht van 13 op 14 september vorig jaar hoe een transmigrant in de oplegger van zijn vrachtwagen probeerde te klimmen op een parking langs de Toekomstlaan in Koksijde. De politie kwam ter plaatse en trof in de oplegger drie verstekelingen aan. Ze waren via een gat in het dak binnen geraakt. De transmigrant die door de trucker gespot werd, kon in de buurt worden gevat.

Een andere getuige had bovendien een Renault met Franse nummerplaat opgemerkt, die enige tijd voor de betrapping verdachte manoeuvres had gemaakt in de Toekomstlaan. Kort voor de betrapping werd de Renault opnieuw opgemerkt toen die de grens overstak. Op de gsm van chauffeur Majid N. stonden foto’s van smokkelplaatsen, identiteitskaarten, vrachtwagens en een bootje. De 41-jarige Afghaan had ook de locatie ontvangen van twee transmigranten, die daags voordien in Zeebrugge geklist waren.

Volgens procureur Mike Vanneste kwam N. sinds juni 2023 steeds vaker naar België. In december 2023 werd hij in Gistel gespot met drie passagiers in zijn wagen. Bij de onderschepping in Leffinge, waren die evenwel verdwenen. En op 7 februari 2024 hield de politiezone Westkust hem staande met twee illegalen in zijn Renault. De procureur vroeg vier jaar cel en 96.000 euro boete voor de smokkel van twaalf transmigranten.

Gokverslaving

N. zou de feiten gepleegd hebben om zijn gokverslaving te bekostigen. Volgens advocaat Bram Elyn verklaarde dit ook voor een deel zijn frequente aanwezigheid in België. “Hij trok 34 keer naar de casino’s in Middelkerke en Oostende”, pleitte hij. “Maar het klopt dat hij een jaar lang taxi speelde voor een bende. Hij was geen lone wolf, maar eerder het schaap van de bende dat zo stom was om het vuile werk op te knappen.”

Meester Elyn verwees naar het lage IQ van zijn cliënt en drong aan op milde straf met uitstel. De rechtbank doet uitspraak op 2 april. (AFr)