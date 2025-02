“Hij nam geen genoegen met een croque-monsieur”: Franse tafelschuimer die in vier Oostendse restaurants gepeperde rekeningen achterliet, riskeert jaar cel

Een 43-jarige Fransman riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar effectieve celstraf voor tafelschuimerij. David W. liet in vier Oostendse restaurants een gepeperde rekening achter. In La Stalla bedroeg het nadeel liefst 533 euro. “Hij deinsde er zelfs niet voor terug om vrienden mee te brengen.”

Op nieuwjaarsdag ging een groep van vijf personen uitgebreid tafelen in restaurant La Stalla in de Langestraat in Oostende. Het Franstalige gezelschap deed zich tegoed aan tal van dranken en gerechten om achteraf doodleuk te melden dat ze de rekening van 533 euro niet kon betalen. De politie kon de initiatiefnemer van het etentje, David W. (43), snel identificeren. De Franse tafelschuimer was immers geen onbekende in Oostende.

W. werd via snelrecht gedagvaard voor de Brugse strafrechtbank en daar bleek maandagochtend dat hij sinds de zomer van 2024 in nog drie andere Oostendse restaurants tegen de lamp was gelopen. De rekening bedroeg telkens enkele honderden euro’s. “De beklaagde nam geen genoegen met een croque monsieur”, sneerde de procureur. “Hij bestelde telkens een heus diner en deinsde er zelfs niet voor terug om vrienden mee te brengen.”

De uitbaatster van een Japans restaurant stelde zich burgerlijke partij voor een onbetaalde rekening van 202 euro. “Wij moeten ook werken voor dat geld”, zuchtte ze. Naast de onbetaalde restaurantbezoekjes, moest W. zich ook verantwoorden voor zijn verblijf in hotel De Hofkamers in Oostende. Ook daar betaalde hij de rekening niet. De Fransman voerde tot slot ook betalingen uit met een gevonden bankkaart.

Volgens het OM werd W. veelal op heterdaad betrapt. In sommige gevallen stond hij ook op de camerabeelden. “Hij toonde totaal geen respect voor de uitbaters. Hij was nochtans vroeger zelf kok”, aldus de procureur. Ze vroeg een jaar cel. W. zelf kwam niet opdagen voor zijn proces. De uitspraak volgt op 10 maart. (AFr)