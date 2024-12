“Hij handelde niet te kwader trouw”: uitbater voormalig Brugs politiemuseum staat terecht voor gesjoemel met uniformen

De uitbater van het voormalige politiemuseum in Brugge is voor de strafrechtbank verschenen op verdenking van onder meer oplichting en schriftvervalsing. De zaak zal pas in april volgend jaar gepleit worden. Tony G. (46) ontkent alvast dat hij te kwader trouw handelde.

Met het nodige tromgeroffel opende het Brugse politiemuseum in het najaar van 2021 de deuren. Met tal van attributen, van kostuums tot authentieke wapens, nam initiatiefnemer Tony G. (46) de bezoeker mee in 160 jaar politiegeschiedenis. Maar amper een jaar na de opening viel het doek over het project in het oude politiecommissariaat aan de Lodewijk Coiseaukaai. Volgens Dirk Van Nuffel, toenmalig korpschef van de Brugse politie, was de samenwerking met G. stopgezet toen hij plots zijn museum had leeggehaald.

Begin vorig jaar kwam aan het licht dat een gerechtelijk onderzoek liep naar G. wegens mogelijk gesjoemel. De voormalige buschauffeur zou meerdere attributen uit het museum die niet van hem waren, maar die hij in bruikleen had gekregen, doorverkocht hebben. Het zou niet enkel over kostuums gaan, maar mogelijk over wapens. De veertiger werd uiteindelijk vervolgd voor oplichting, schriftvervalsing, misbruik van vertrouwen en inbreuken op de wapenwet.

Het proces werd donderdag ingeleid voor de Brugse correctionele rechtbank. Een man die een oud rijkswachtuniform in bruikleen gaf aan G., stelde zich burgerlijke partij. “Ik weet niet wat er juist misliep, want ik heb altijd correct samengewerkt met die man”, klonk het. “Ik koester geen wrok.” De zaak zal pas op 24 april gepleit worden, maar de advocaat van G. gaf al te kennen dat hij minstens een deel van de feiten zal betwisten. “Mijn cliënt handelde niet te kwader trouw”, aldus meester Jan De Groote. (AFr)