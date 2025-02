Grote voorraad namaakspullen van Gucci, Fendi, Moncler en Ralph Lauren ontdekt in Brugge

Tijdens een huiszoeking is dinsdag bij een 20-jarige Bruggeling een grote voorraad namaakgoederen aangetroffen. Dat meldt de lokale politie van Brugge. Het ging vooral om petjes die via sociale media werden aangeboden.

De bal ging aan het rollen tijdens een gerichte actie tegen gauw- en winkeldiefstallen in de Brugse winkelstraten. In dat kader controleerden politiemensen in burger afgelopen weekend twee mensen die verdachte aankopen leken uit te wisselen. Het bleek om namaakspullen te gaan.

Naar aanleiding van die vaststelling werd dinsdag in samenwerking met de cel Namaak van de FOD Economie een huiszoeking uitgevoerd. Bij een 20-jarige Bruggeling ontdekten de speurders honderden items met neplogo’s van onder andere Gucci, Fendi, Moncler en Ralph Lauren. Het ging vooral om petjes die via sociale media werden aangeboden. Tijdens de huiszoeking werd ook bijna 25.000 euro cash geld in beslag genomen.

Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de vermoedelijke handel in namaakspullen. De verdachte zal binnenkort verhoord worden over de feiten.