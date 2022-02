Gezochte mensensmokkelaar na mislukte poging in jachthaven Nieuwpoort opgepakt in Engeland

Britse autoriteiten hebben vandaag in Southgate bij Londen een 47-jarige Brit opgepakt die door het Brugse parket gezocht wordt. Dat meldt de NCA (National Crime Agency) in het Verenigd Koninkrijk. De man zou in augustus vorig jaar acht mensen proberen te smokkelen hebben in de jachthaven van Nieuwpoort.

De poging tot mensensmokkel dateert van 1 augustus vorig jaar in de jachthaven van Nieuwpoort. De politie kon toen acht transmigranten en de schipper van het schip Rumrunner, dat voor de oversteek gebruikt zou worden, tegenhouden. Er werd meteen een onderzoek gestart naar de mensensmokkelorganisatie achter de feiten. De federale politie ontdekte dat de boot van de 47-jarig Brit, een zekere Isa Ertem, op dat moment in de buurt was. Verder onderzoek wees uit dat de boot en de schipper vanuit Burnham-on-Crouch in Essex waren vertrokken naar de jachthaven van Nieuwpoort. In januari 2022 vaardigde de onderzoeksrechter in Brugge een internationaal aanhoudingsbevel uit tegen Isa Ertem. Dat leidde nu tot zijn arrestatie. De uitleveringsprocedure zal nu opgestart worden.

“De NCA blijft nauw samenwerken met partners in Frankrijk, België en daarbuiten om zich te richten op de georganiseerde misdaadgroepen die betrokken zijn bij mensensmokkel via het Kanaal”, zegt Martin Grace, hoofd van de georganiseerde immigratiecriminaliteit van de NCA. “Het is ons duidelijk dat waar we kunnen vaststellen dat er Britse banden zijn met deze criminaliteit, we actie zullen ondernemen. Georganiseerde immigratiecriminaliteit is uitbuitend en gevaarlijk, we hebben gezien welke tragische gevolgen het kan hebben. Daarom blijft het een prioriteit.” (JH)