Gesjoemeld met examenvragen, maar geen ontslag voor Ieperse procureur: “Hij heeft waardigheid van zijn ambt ernstig geschaad”

De tuchtrechtbank voor magistraten heeft beslist om het voormalige afdelingshoofd van de Ieperse afdeling van het West-Vlaams parket niet te ontslaan. Procureur J. L. bekende nochtans dat hij de opgave voor het magistratenexamen van januari 2024 doorgespeeld kreeg van een jurylid van de examencommissie en dat hij die opgave vervolgens doorgaf aan zijn dochter, die deelnam aan het examen. Hij riskeerde ontslag, maar wordt nu ‘gedegradeerd’ naar substituut-procureur.

Op 3 maart vorig jaar maakte de Hoge Raad voor de Justitie – dat jaarlijks examens organiseert voor toekomstige magistraten – bekend dat er bij het examen van januari 2024 gesjoemeld werd. C.B., een advocaat-generaal bij het hof van beroep in Gent en lid van de examencommissie, had de vraag én de examenleidraad van het examen strafrecht vooraf aan één van de kandidaten bezorgd, een advocaat-stagiair uit Jabbeke. De resultaten van het examen werden terstond nietig verklaard.

Kort na de bekendmaking door de HRJ stapte ook Johan L. naar zijn korpsoverste. L. was op dat moment afdelingshoofd van het parket van Ieper. Hij bekende dat ook hij een telefoontje had gekregen van C.B., die hem de opgave bezorgde voor het examen verbintenissenrecht. Johan L. vertelde die info verder aan zijn dochter L., die ook deelnam aan het examen. Korte tijd later slaagde L. voor het examen.

Onberispelijk

Naar de examenfraude loopt nog altijd een gerechtelijk onderzoek, onder leiding van een raadsheer-onderzoeker uit Brussel. Daarnaast lopen er voor diverse betrokken magistraten ook tuchtprocedures, zo ook voor Johan L. Op een vorige zitting eiste het parket zijn ontslag, Johan L. voerde aan dat hij wou terugkeren naar het parket van Ieper. “Hij heeft een onberispelijke staat van dienst. Iedereen zit te wachten op zijn terugkeer”, pleitte zijn advocaat.

Met succes, want Johan L. mag inderdaad terugkeren naar het parket van West-Vlaanderen. Weliswaar niet langer als afdelingshoofd van het Ieperse parket. De tuchtrechtbank besloot om hem niet te ontslaan maar om hem twee graden ‘terug te zetten’. Bovendien komt Johan L. zes jaar lang niet in aanmerking voor enige promotie.

Smetteloze staat van dienst

“De tuchtrechtbank aanvaardt niet dat L. alleen maar handelde als bezorgde vader. Als magistraat wist hij goed dat hij het lek binnen de Hoge Raad voor de Justitie moest aangeven en de betrokken informatie zeker niet verder mocht doorgeven aan zijn dochter. Hij heeft de waardigheid van zijn ambt ernstig geschaad”, aldus de tuchtrechtbank. Anderzijds hield de tuchtrechtbank eveneens rekening met de smetteloze staat van dienst van de betrokken magistraat.