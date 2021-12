Gerechtelijke actie tegen sociale dumping: 11 vrachtwagens aan de ketting gelegd

Tijdens een gerechtelijke actie in het kader van de strijd tegen sociale dumping in West-Vlaanderen werden afgelopen zondag in Zeebrugge 11 vrachtwagens in beslag genomen.

De controles vonden plaats op een bedrijventerrein in Zeebrugge. Bij deze actie was er een nauwe samenwerking tussen de federale gerechtelijke politie West-Vlaanderen, de wegpolitie, de inspectiedienst toezicht sociale wetten vervoer en de RSZ-inspectie.

62 vrachtwagens waren geparkeerd op dit terrein, waarbij de vrachtwagens hoofdzakelijk uit Litouwen afkomstig waren. Verschillende chauffeurs uit Wit-Rusland en Oekraïne werden aangetroffen. Deze vrachtwagens staan in voor het vervoer van personenwagens, onder meer voor het vervoer van Tesla’s. “Elf vrachtwagens werden in beslag genomen, wegens de aanwezigheid van elementen die mensenhandel en economische uitbuiting doen vermoeden. Ook diverse documenten werden in beslag genomen voor verder onderzoek”, laat het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen weten.

Oneerlijke concurrentie

“Bij deze acties werd ook nagegaan of de gecontroleerde ondernemingen er niet voor terugdeinzen om voortdurend actief te zijn vanuit België, waarbij de sociaalrechtelijke verplichtingen in België op systematische wijze worden omzeild. Dergelijke constructies creëren oneerlijke concurrentie met ondernemingen die zich wel aan de regels houden. Bovendien kan de handelswijze van deze ondernemingen aanleiding geven tot uitbuiting van chauffeurs en onveilige situaties op de weg.”

Het verder onderzoek zal geleid worden door het arbeidsauditoraat Gent, afdeling West-Vlaanderen dat nog laat weten dat de strijd tegen de sociale dumping en mensenhandel onverminderd wordt voortgezet.