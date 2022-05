Geldezel krijgt twaalf maanden cel met uitstel

Een 21-jarige man is in beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel omdat hij zijn bankrekening ter beschikking stelden van een phishingbende.

In augustus 2019 maakte een criminele bende een slachtoffer uit Zedelgem liefst 17.000 euro armer via phishing. Het ontfutselde bedrag werd via diverse rekeningen versluisd naar het buitenland. Onderzoek wees uit dat een deel van het geld een tussenstop had gemaakt op onder meer de bankrekening van P.N. (21) uit Brugge. Als zogenaamde geldezel had hij zich tegen betaling zijn bankkaart en code ter beschikking gesteld van de bende. Het geld, zo’n 3.000 euro, kwam op zijn rekening en werd die dag nog cash afgehaald.

P.N. kreeg een jaar cel met uitstel, maar ging in beroep. Zijn advocate beweerde dat de toen 19-jarige jongeman zijn bankkaart met pincode op een dronken avond heeft verloren. “Omdat hij lui en laks was, heeft hij cardstop niet gebeld. Bovendien stond er toch geen geld meer op de rekening. Er is geen bewijs dat hij meegewerkt heeft.” Maar wanneer er plots geld op zijn rekening komt, sloot hij ze toch af.

“Hij rijdt zich vast in zijn verklaringen”, merkte de procureur-generaal op. “Hij trekt het hem niet aan, zijn rekening is toch leeg, maar een plotse transactie ziet hij wel en daarvoor moet hij zelfs de GSM van zijn vader gebruiken. Als zijn rekening toch leeg was, waarom kijkt hij dan? Hij gebruikt drugs en heeft geen geld. Dus ofwel dealt hij, ofwel probeert hij geld op een andere manier te verdienen.”

Ook het hof geloofde zijn verhaal niet en veroordeelde P.N. tot twaalf maanden, wel volledig met uitstel. (OSM)