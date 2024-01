Geen straf, wel voorwaarden na gesjoemel met tankkaart van Oostends maatwerkbedrijf

Een 60-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse correctionele rechtbank opschorting van straf gekregen voor gesjoemel met de tankkaart van zijn werkgever. A.A. moet zich de komende jaren wel aan enkele voorwaarden houden.

Voor zijn job bij een Oostends maatwerkbedrijf beschikte A.A. over een wagen met tankkaart. Maar een boekhoudkundige controle begin 2021 wees uit dat A. sinds begin 2020 regelmatig diesel en benzine had getankt, terwijl zijn bedrijfswagen op aardgas reed. Hij had ook vaak in het weekend getankt. Analyse van de bewakingscamera’s van het tankstation toonde aan dat A.A. niet enkel zijn eigen wagen maar ook die van kennissen had volgetankt met de kaart.

In totaal ging het om 39 frauduleuze tankbeurten, goed voor een totale kost van ruim 2.300 euro. Procureur Jochen van Aalst vroeg geen concrete straf en hield daarbij rekening met het feit dat A. nog geen correctionele veroordelingen opliep en schuldbesef toonde.

De verdediging stelde hierop met succes de gunst van de opschorting voor. “Mijn cliënt was zeker niet de enige die de tankkaart van het werk soms privé gebruikte”, pleitte meester Stijn Leliaert. Volgens A. ging het bovendien hooguit om tien tankbeurten van 50 à 60 euro, maar de rechtbank hechtte daar geen geloof aan. Aan de burgerlijke partij kende de rechtbank 2.500 euro schadevergoeding toe. (AFr)