Geen straf voor Wingense agent die “uit verveling” tientallen vrienden en familieleden screende

Een 54-jarige politieagent uit Wingene is voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan misbruik van vertrouwen. De man kreeg evenwel geen straf opgelegd.

Als wijkagent in Brugge en later als lid van de technische ondersteuningsdienst van de scheepvaartpolitie in Zeebrugge raadpleegde C.V. tussen 1 januari 2020 en 19 februari 2021 herhaaldelijk de databanken van DIV (Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen), ANG (Algemene Nationale Gegevensbank) en het rijksregister voor private doeleinden. Hij screende de namen van tientallen mensen uit zijn familie-, vrienden- en kennissenkring. “De feiten geven duidelijk blijk van normvervaging”, stelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche.

Onderzoek wees uit dat C.V. onder meer opzocht waar oude jeugdvrienden tegenwoordig wonen. Uit “nieuwsgierigheid” screende hij ook zijn tuinman en het ex-lief van zijn zoon. Volgens de verdediging had C.V. geen kwade bedoelingen. “Mijn cliënt moest de scanners in de haven bedienen en verveelde zich regelmatig”, pleitte meester Kris Vincke. “Tijdens de dode momenten deed hij dan die opzoekingen. Hij berokkende daar niemand schade mee en heeft de gegevens ook niet verspreid.”

V. werd vervolgd voor hacking, maar volgens meester Vincke ging het om misbruik van vertrouwen. De rechtbank volgde hem daarin en verleende V. de gunst van de opschorting. De rechtbank hield onder meer rekening met zijn blanco strafblad. Mocht hij binnen de drie jaar nieuwe feiten plegen kan er alsnog een straf worden opgelegd. V. werkt nog steeds voor de politie. “Dit is voor mij een hele harde les geweest”, zei hij tijdens de pleidooien. (AFr)