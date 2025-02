Geen belangenneming maar verduistering? Plots riskeert Francesco Vanderjeugd tot 10 jaar cel

De rechter in Kortrijk heeft de uitspraak in de rechtszaak tegen ex-burgemeester Francesco Vanderjeugd van Staden uitgesteld. De rechter wil een nieuw debat en vraagt zich af of de gepleegde feiten niet eerder onder de noemer ‘verduistering door een openbaar ambtenaar’ vallen, in plaats van ‘belangenneming’ waarvoor Vanderjeugd nu gedagvaard werd. Mocht dat zo zijn, dan schuift de maximumstraf op van 5 naar 10 jaar.

Begin dit jaar eiste de procureur vijftien maanden celstraf met uitstel, een effectieve boete en de verbeurdverklaring van 463.000 euro voor Francesco Vanderjeugd. De voormalige burgemeester van Staden – ooit de jongste burgemeester van het land – staat in Kortrijk terecht wegens belangenneming: het vermengen van de persoonlijke belangen met die van de gemeente waarin je als ambtenaar aan de slag bent.

In december 2021 bracht deze krant, na maandenlang onderzoek, aan het licht dat Francesco Vanderjeugd in zijn eigen gemeente een drietal verdachte vastgoedtransacties had gedaan. Zo kocht hij in maart 2018 een pand in de Kapelleriestraat dat hij anderhalf jaar later verkocht met een meerwaarde van 285.000 euro. In november 2019 kocht hij twee panden in de Ieperstraat, die hij een maand later voor 178.000 euro meer doorverkocht. Telkens waren de kopers projectontwikkelaars.

Vanderjeugd, toen nog burgemeester voor Open VLD in Staden, reageerde op de onthullingen als door een wesp gestoken. “Van horen zeggen, is leren liegen. De Krant Van West-Vlaanderen doet deze spreuk alle eer aan. Ik heb de afgelopen jaren reeds van alles meegemaakt maar deze verdachtmakingen zijn je reinste onzin”, postte de burgervader op zijn sociale media. Hij kondigde meteen ook aan een burgerlijke procedure te starten tegen deze krant en de journalist die het stuk schreef, maar deed dat uiteindelijk niet.

Zowel het parket van West-Vlaanderen als Audit Vlaanderen startten wel een onderzoek. De conclusies van Audit Vlaanderen waren glashelder. In haar eindrapport sprak Audit Vlaanderen over ‘minstens een schijn van partijdigheid’ en werd gesteld dat Vanderjeugd zich ‘blijkbaar in een staat van belangenvermenging plaatste’. Na de bespreking van het rapport van Audit Vlaanderen in een besloten vergadering van de gemeenteraad eiste oppositiepartij CD&V dat Vanderjeugd een stap opzij zou zetten, maar die weigerde. “Hoge bomen vangen veel wind, maar men moet niet tegen mijn stam pissen”, argumenteerde hij op de regionale televisie.

Proces afkopen

In maart vorig maakte Francesco Vanderjeugd via zijn eigen sociale mediakanalen bekend dat het parket hem een dagvaarding stuurde wegens belangenneming. Vooraf had Vanderjeugd via zijn advocaten aan het parket gevraagd of de zaak niet via een minnelijke schikking kon geregeld worden. In de volksmond: het proces ‘afkopen’. Toen deze krant dit nieuws bekendmaakte, ontkende Vanderjeugd dat eerst, om nadien – opnieuw op sociale media – te bevestigen dat die vraag inderdaad gesteld werd. Door de dagvaarding van het parket besloot Open VLD om Vanderjeugd op de lijst voor de federale verkiezingen een plaatsje te laten zakken. Hij moest genoegen nemen met de tweede opvolgersplaats en richtte zich volop op de lokale verkiezingen.

Afgelopen zomer maakte deze krant bekend dat Vanderjeugd tijdens een verkiezingsevent een zelfgemaakt seksfilmpje had getoond aan enkele jongeren. Vanderjeugd deed dit mogelijk strafbare feit in eerste instantie af als een faits-divers, maar na kritiek vanuit de partijtop en de lokale afdeling besloot hij toch een stap opzij te zetten. Met een emotioneel filmpje kondigde Vanderjeugd – opnieuw op sociale media – aan dat hij zich in oktober niet verkiesbaar zou stellen en voorlopig afstand zou nemen van de politiek.

Kapsalon

Zijn partij verloor in oktober de verkiezingen en belandde in de oppositie. Recent legde Ludwig Willaert (CD&V) de eed af bij gouverneur Carl Decaluwé als de nieuwe burgemeester van Staden. Op de vraag waarmee hij zoal bezig is dezer dagen, verwees Francesco Vanderjeugd na de behandeling van de rechtszaak vorige maand naar zijn kapsalon. “Ik neem de schaar weer ter hand, je moet maar eens langskomen”, zei hij met een kwinkslag voor de tv-camera’s.

De rechtbank had op dinsdag normaliter een vonnis moeten vellen, maar deed dat niet. De rechter vroeg het parket en de verdediging van Vanderjeugd om zich voor te bereiden om op 4 maart een nieuw debat te houden. Met als centrale vraag: gaat het hier om belangenneming, of gaat het om verduistering door een openbaar ambtenaar? Als de rechter nadien van oordeel is dat die laatste kwalificatie van de feiten correct is, dan zijn daar hogere straffen aan verbonden.

Hogere straf

Op belangenneming staat een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en een boete van 800 tot 400.000 euro. Verduistering door een openbaar ambtenaar wordt bestraft met vijf tot tien jaar celstraf en boetes van 4.000 tot 800.000 euro. Francesco Vanderjeugd was vanmorgen niet aanwezig in de rechtbank. Op 4 maart om 11.30 uur wordt hij opnieuw in de rechtbank verwacht.