Gedupeerde van oplichting sleept ING België voor strafrechter

ING België moet voor de correctionele rechtbank verschijnen omdat een van zijn rekeningen zou zijn gebruikt bij een oplichting. Het is de eerste keer dat een gedupeerde de bank daarvoor dagvaardt voor de strafrechter. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Woensdagochtend moet ING België in Brugge voor de correctionele rechtbank verschijnen. Een man uit Knokke heeft ING België gedagvaard voor de strafrechter. Hij stortte in de lente van 2014 261.500 euro op een ING-rekening, waarna 211.500 euro werd doorgestort naar een Britse rekening van de betalingsdienst Worldpay. Waar de resterende 50.000 euro beland is, is onduidelijk.

De man had het kwart miljoen euro op de ING-rekening gestort nadat hij ‘in het Frans’ was getelefoneerd door iemand die hem aanbood te beleggen in zeer risicovolle ‘binaire opties’. De man zou destijds hebben gebeld naar ING in Brussel om zeker te zijn dat de rekening koosjer was. De daders zijn nooit gevonden en in 2016 is het onderzoek stopgezet. Ook bij ING werd het dossier afgesloten.

Na pogingen om zijn geld te recupereren via andere instanties deed de man in oktober nog vruchteloos een voorstel aan ING voor een minnelijke schikking. Nu heeft hij ING België gedagvaard voor de correctionele rechtbank omdat de bank volgens hem onvoldoende zorgvuldig is omgesprongen met haar wettelijke verplichtingen om witwassen tegen te gaan. Het is intussen bekend dat de antiwitwasmaatregelen bij ING destijds tekortschoten.